85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler

Harvard Tıp Fakültesi'nde psikiyatri profesörü olan Robert Waldinger, CNBC Make It'e yaptığı açıklamada, belirli rollerin tatminsizlik ve tükenmişlikle ilişkilendirilemeyeceğini, ancak belirli iş özelliklerinin ilişkilendirilebileceğini söylüyor.

Çalışma, çok az insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatı sunmayan işlerin en mutsuz çalışanlara sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

CNBC'nin haberine göre Harvard araştırmacıları 1938'den bu yana dünyanın dört bir yanından 700'den fazla katılımcının sağlık kayıtlarını topladı ve onlara her iki yılda bir yaşamları hakkında ayrıntılı sorular sordu.

Araştırmaya göre insanları yaşamları boyunca mutlu eden şey olumlu ilişkiler.

Bu durum iş için de geçerli. Waldinger, "Bu, hayatımızın her alanında karşılanması gereken kritik bir sosyal ihtiyaçtır. Ayrıca, insanlarla daha fazla bağ kurarsanız, işinizden daha fazla tatmin olur ve daha iyi iş çıkarırsınız" diyor.

İşyerinde yalnızlık sandığınızdan daha yaygın

Kişileri en çok yalnızlaştıran işlerden bazıları kişiler arası ilişkilerden ziyade bağımsız çalışmayı içeriyor ya da kamyon şoförlüğü, gece güvenliği gibi gece vardiyaları gerektiriyor.

Waldinger, bu tür yalnız işlerin paket ve yemek dağıtım hizmetleri ya da işin çok hızlı aktığı, çalışanların birbirlerinin isimlerini bile bilmeyebileceği çevrimiçi perakende gibi yeni ortaya çıkan, teknoloji odaklı sektörlerde yaygın olduğunu söylüyor.

Ancak yalnızlık sadece tek başına çalışan kişileri etkilemiyor; yoğun ve sosyal işlerde çalışan kişiler de başkalarıyla olumlu ve anlamlı etkileşimlerde bulunmadıkları takdirde kendilerini izole edilmiş hissedebiliyor.

Waldinger bunun en iyi örneği olarak müşteri hizmetleri işlerini gösteriyor: "Çağrı merkezlerindeki insanların genellikle işleri nedeniyle son derece stresli olduklarını biliyoruz, çünkü bütün gün telefonda hayal kırıklığına uğramış, sabırsız insanlarla konuşuyorlar"

Sosyalleşmek kariyeriniz ve ruh sağlığınız için iyidir

Araştırmacılar, iş yerinde sosyal bağlantı için küçük fırsatlar yaratmanın onarıcı olabileceğini ve yalnızlık ve tatminsizlik duygularını hafifletmeye yardımcı olabileceğini de bulmuş.

Habere göre iş yerinde mutluluğunuzu en üst düzeye çıkarmak, yöneticinizin beklentilerine de bağlıdır. Waldinger, "Takım halinde çalışmaya teşvik ediliyorsanız, iş arkadaşlarınızla olumlu ilişkiler kurmak daha kolaydır. Ancak sizden sürekli tek başınıza iş yapmanız ya da başkalarıyla rekabet etmeniz bekleniyorsa, bu farklı bir hikaye" diyor.

Waldinger ve meslektaşı Marc Schulz, "The Good Life" adlı kitaplarında, çalışanlar ofiste sohbet ediyor ya da birlikte gülüyorlarsa, bazı yöneticilerin "çalışmadıklarını ve muhtemelen verimliliklerinin düştüğünü" varsayacağını yazıyor.

Aslında bunun tam tersi doğru: Gallup'un 2022 tarihli bir raporu, iş yerinde iyi arkadaşı olan kişilerin olmayanlara kıyasla daha üretken ve işlerine daha bağlı olduklarını gösteriyor.

Waldinger ve Schulz, "İş yerindeki olumlu ilişkiler daha düşük stres seviyelerine, daha sağlıklı çalışanlara ve eve daha az üzgün gelmemize yol açıyor" diyor.