AFAD deprem yardımı nasıl yapılır? İşte AFAD deprem bağışı için hesap ve SMS bilgisi
AFAD birçok ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu. Peki AFAD deprem yardımı nasıl yapılır? İşte AFAD'ın paylaştığı bilgiler...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Saat 13:24'te ise bu kez yine Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD deprem sonrası yoğun talep üzerine bağış kampanyası başlattı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde yürütülen çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan yoğun talep gelmektedir. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabilecektir" denildi.
Depremden etkilenen illerimizde yürütülen çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan yoğun talep gelmektedir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023
Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabilecektir. pic.twitter.com/qHpYThdnv9