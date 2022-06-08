Akıllı saatler ikna olmak için 5 mantıklı sebep

Kap ritminiz gözünüzün önünde olsun

Pandemi nedeniyle evde düzenli spor yapmak artık çok daha büyük önem kazandı. Hem bağışıklığımızı güçlendirmek hem de ev-ofis çalışma ortamında daha az hareket etmemiz nedeniyle kilo almamak için, spor ve fitness faaliyetleri çok önemli. Ancak biliyorsunuz, spor yaparken kalp ritmimizi sürekli kontrol altında tutmamız gerekiyor. Yağ yakmak için belli bir seviyenin üzerine çıkarken, kalbimize zarar vermemek için de belli bir ritmin altında kalmak durumundayız. Apple Watch Series 6, Apple Watch SE gibi Apple Watchmodellerinde yer alan sensörler kalp ritmini ölçerek spor yaparken sürekli kalbinizi kontrol etmenizi sağlıyor. Yapay zekalı dijital asistan

Merak ettiğiniz her şeyi artık yapay zekalı dijital asistanlara sorabiliyoruz. Gideceğimiz adres için rota, günün hava durumu, döviz’in fiyatı, borsanın durumu, TV’deki dizinin yayın saati, sevdiğimiz sanatçının son şarkısı… Ne bilmek, ne duymak istiyorsanız, dijital asistanlar size o bilgileri bulup getiriyor. Ve tahmin ettiğiniz gibi, dijital asistanlar en pratik şekilde, akıllı saatlerde çalışıyor. En pratik müzik çalar

Spor yaparken, koşarken hatta yüzerken, gezerken, otomobil sürerken müzik dinlemek için ideal bir müzik çalardır. Su geçirmez bir çift Bluetooth kulaklığınız da varsa, son nesil su geçirmez Apple Watch modelleriyle hem yüzüp hem müzik dinleyebilir, üstelik yüzme hızınızı, kalp ritminizi, performansınızı da ölçebilirsiniz. Dahası, bu verileri Runtastic gibi spor uygulamalarında ve sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilir, süksenin zirvesine tırmanabilirsiniz. Yetmedi mi? Daha da iyi bir sebep verelim. Dünyanın diğer ucundaki arkadaşlarınızla, yüzme yarışı yapabilirsiniz. Runtastic ve benzeri uygulamalarda birbirinizi arkadaş olarak ekledikten sonra, yüzme derecelerinizi birbirinizle yarıştırıp, dijital yüzme yarışları düzenleyebilirsiniz. Ancak elbette saatinizin üreticisinin yaptığı su geçirmezlik uyarılarını dikkate almanızı tavsiye ederiz. Eller serbest konuşma

Telefonla konuşmak için artık çoğumuzun telefonu elimizde tutmaya ihtiyacı yok. Cebimizde veya çantamızda duran telefonu kablosuz bir kulaklıkla eşleştirip görüşmelerimizi telefonlarımız çantamızdayken de yapabiliyoruz. Ancak akıllı saatler bu fanteziyi bir adım daha ileri taşıyor. Kolumuzdaki saat telefonla eşleşmişken telefon veya WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden gelen görüşme çağrılarını direkt saat üzerinden cevaplayabiliyoruz ve hatta bileğimizdeki saate, “Ceren’i ara” komutunu vererek Ceren’e birkaç saniye içinde ulaşabiliyoruz. 10 yıl önce anlatsak, “hadi canım,” diyeceğiniz şeyler değil mi bunlar? Çok şık!

Evet, garip ama gerçek, dijital bir saat eskiden insanın kolunda teknolojik bir kirlilik gibi görünebilirdi ama bugün Apple Watch’ler, üzerlerine dijital olarak eklenebilen farklı skin’lerle, tarzımızı güçlendiren bir aksesuara dönüşüyor. Kıyafetimize, aksesuarlarımıza, tarzımıza uygun renk ve motiflerden oluşan bir skini seçip, kolumuzdaki dijital asistanı çok çekçi bir aksesuara dönüştürebiliyoruz.

Bir akıllı saat almaya karar verirseniz, zengin seçenekleriyle tüm ürün ve aksesuarları bulabileceğiniz hepsiburada.com’u da incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca hazır Babalar Günü de yaklaşıyorken belki Babalar Günü hediyesi olarak babanıza bir akıllı saat de almak isteyebilirsiniz. Ya da hobilerine uygun başka bir hediye seçebilirsiniz, belki bir ekran kartı ya da bir Bluetooth kulaklık.