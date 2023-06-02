Al Sancak dizisinin sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu

Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe gününden beri TRT1'de izleyicisinin karşısına çıkıyor. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Al Sancak dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

Al Sancak dizisinin sezon finali ne zaman?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Nihat Altınkaya (Boran), Funda İlhan (Elizabeth), İdris Nebi Taşkan (Aras) gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturan dizi 19. bölümde sezon finali yapacak.

16 Haziran Perşembe akşamı 19. bölümüyle sezona veda edecek olan Al Sancak dizisinin, yeni sezonda da aynı oyuncularla devam etmesi planlanıyor.