Alfred Hitchcock Filmleri, 40. İstanbul Film Festivali'nde gösterimde

Gerilim ustası Alfred Hitchcock’un renkli çektiği tüm filmleri, 40. İstanbul Film Festivali’nin Hitchcock renkli seçkisi kapsamında yenilenmiş kopyalarıyla sinemalarda gösterilecek.

İstanbul Film Festivali özel retrospektif bölümüyle yılı ve gösterimlerini sonlandırıyor. 40. İstanbul Film Festivali’nin Nippon Paint sponsorluğundaki özel bölümü Hitchcock Renkli kapsamında, sinemacı Alfred Hitchcock’un 15 renkli filmi kasım ve aralık aylarında yenilenmiş kopyalarından Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gösterilecek. Gösterimler her hafta beşer film içerecek şekilde hafta sonları yapılacak.

40. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümlerinden Hitchcock Renkli, yapıtları yalnızca sanat değil felsefe ve psikoloji alanlarında da konu edilen, dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen bu efsane yönetmenin filmlerini beyazperdede izleyememiş genç kuşakları ve özleyenlerini sinemaya çağırıyor. Gerilim ustası Alfred Hitchcock’un yönettiği, her biri bir başyapıt olan 15 uzun metrajlı, renkli filmin yenilenmiş kopyalarının gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisine farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Hitchcock Renkli bölümünde yer alan filmler: