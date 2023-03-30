Ali Sunal ve Doğa Rutkay'lı 'Hava Muhalefeti'nden ilk fotoğraflar: Filmin konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın yer aldığı BKM imzalı Hava Muhalefeti filmi için geri sayım başladı. Senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı film 14 Nisan’da sinemalardaki yerini alacak. İşte Hava Muhalefeti filmi konusu, oyuncuları...

Hava Muhalefeti filmi konusu nedir?

Filmin konusu şöyle:

Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmakiçin Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir. Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?

Hava Muhalefeti filmi oyuncuları

Filmin oyuncu kadrosunda;