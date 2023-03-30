Ali Sunal ve Doğa Rutkay'lı 'Hava Muhalefeti'nden ilk fotoğraflar: Filmin konusu ve oyuncuları
Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, yönetmenliğini ise Murat Kepez’in üstlendiği "Hava Muhalefeti" filminden ilk kareler yayınlandı. Peki, Hava Muhalefeti filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Başrollerinde Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın yer aldığı BKM imzalı Hava Muhalefeti filmi için geri sayım başladı. Senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı film 14 Nisan’da sinemalardaki yerini alacak. İşte Hava Muhalefeti filmi konusu, oyuncuları...
Hava Muhalefeti filmi konusu nedir?
Filmin konusu şöyle:
Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmakiçin Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir. Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?
Hava Muhalefeti filmi oyuncuları
Filmin oyuncu kadrosunda;
- Ali Sunal
- Doğa Rutkay
- Ege Kökenli,
- Burak Hakkı,
- Ali Yoğurtçuoğlu,
- Kemal Uçar,
- Kerem Atabeyoğlu,
- Bülent Seyran,
- Ünal Yeter,
- Kadir Polatçı,
- Mekin Sezer,
- Mazlum Çimen,
- Aziz Aslan,
- Serkan Tatar gibi isimler yer alıyor.