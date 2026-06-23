Altı Üstü İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Altı Üstü İstanbul konusu ne?

İstanbul'un kenar mahallelerinde filizlenen zorlu bir varoluş mücadelesini konu alan dizi, seyirciye "İstanbul'un altı üstüne geldiğinde geriye ne kalır?" sorusunun yanıtını aratıyor. Hikayenin merkezinde, yoksul mahallesinden ve sefaletten kurtulmanın tek yolunu futbol olarak gören Emir yer alıyor