Altı Üstü İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarında yayın hayatına dürüst ve güçlü bir başlangıç yapan, şehrin kalbini ve karmaşasını merkezine alan yeni dizi Altı Üstü İstanbul, izleyicilerden tam not aldı. Dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı.
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Başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı Altı Üstü İstanbul dizisinin 3. bölümü merak ediliyor.
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Reytinglerde iddialı giriş yapan Altı Üstü İstanbul dizisinin 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.
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Altı Üstü İstanbul konusu ne?
İstanbul'un kenar mahallelerinde filizlenen zorlu bir varoluş mücadelesini konu alan dizi, seyirciye "İstanbul'un altı üstüne geldiğinde geriye ne kalır?" sorusunun yanıtını aratıyor. Hikayenin merkezinde, yoksul mahallesinden ve sefaletten kurtulmanın tek yolunu futbol olarak gören Emir yer alıyor
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