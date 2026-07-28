ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisi son olarak 7. bölümüyle ekranlara geldi.

Altı Üstü İstanbul 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

NTC Medya imzalı sevilen yapım Altı Üstü İstanbul'un 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan'ın uçurumdan atlaması Emir ve arkadaşlarını büyük bir çaresizlik içinde bırakır. Sado ve Mert, Emir'i tehlikenin eşiğinden döndürürken mahallede umutlar giderek tükenir. Naz, Emir'i ayakta tutabilmek için zor bir karar vermek zorunda kalır. Alina ve Duru ise gençleri bir an olsun yalnız bırakmaz.

Emir'in etrafında kenetlenen dostluğu izleyen Uzay, vicdanı ve yalnızlığıyla yüzleşir. Emir, herkes umudunu yitirmişken Rami'nin de desteği ile harekete geçmeye hazırlanır. Emir ile Melek arasındaki mesafe büyürken, Naz ile aralarındaki yakınlık giderek derinleşir. Bayram ile Galip'in yaptığı yeni anlaşma tüm dengeleri değiştirecek olayların fitilini ateşler.

Uzay'ın yeni hamlesiyle Emir yeni bir sınav verirken, Naz öğrendiği gerçekle yıkılır ve kendini hiç ummadığı bir yerde bulur. Tesadüfen kapıya gelen bir ziyaretçi Fahriye'yi zor durumda bırakır. Emir'in kendi başına ulaşmaya çalıştığı gerçek Onu büyük bir tuzağın içine çeker.