Altı Üstü İstanbul 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Altı Üstü İstanbul, dün son bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmelerle dikkat çekti. Peki Altı Üstü İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Altı Üstü İstanbul son bölümde olanlar...

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Altı Üstü İstanbul dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Emir'in, Uzay'dan intikam almak için tüm mahalleyi topladığı görülüyor. Fragmanın devamında ise Tarık'ın Galip'i ikna etmeye çalıştığı dikkat çekiyor. Ancak Galip'in Tarık'a söylediği sözler, ikili arasındaki iplerin tamamen kopabileceğinin sinyalini veriyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan büyük bir savaşın fitilini ateşledi. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini bugüne kadarki en zorlu sınavlarından birinde verirken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma da yeni bir boyut kazandı.

Melek ise hem geçmişiyle hem de aldığı kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Diğer tarafta Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan tehlikeli bir hesaplaşmanın eşiğine sürükledi. Yıllardır saklanan sırların birer birer ortaya çıkması, aileler ve dostluklar arasındaki dengeleri tamamen değiştirdi. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalırken, Uzay ile Emir arasındaki amansız düşmanlık ağır sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyuna dönüştü.