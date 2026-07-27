Amazon'dan müşterilerine teşekkür niteliğinde bir albüm: 'Aşka Yorumlanan Şarkılar'

Amazon Türkiye, müşterilerinin yıllardır paylaştığı gerçek yorumlardan ilham alan yeni iletişim kampanyasını başlattı. Kampanyanın ilk adımı olarak oyuncu ve senarist Gupse Özay'ın yorumladığı "Aşka Yorumlanan Şarkılar" albümü dinleyicilerle buluştu. İlk bakışta nostaljik bir Türkçe pop albümü hissi yaratan çalışma, şarkı sözlerinin çıkış noktasını Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından alıyor. Müşterilerine teşekkür etmek amacıyla hazırlanan albümde yer alan dört şarkılık albümde “İlk Sana Bakıyorum”, “Keşke Bugün Gelsen”, “Her Günüm Seninle” ve “Seviyorum Hesapsızca” yer alıyor. Şarkıların her biri, müşterilerin samimi, yaratıcı ve esprili anlatım dilinden doğdu.

Projenin müzik klibi, albüm için özel olarak hazırlanan "İlk Sana Bakıyorum" isimli şarkı için çekildi. Kampanyanın yaratıcı konsepti Hound Istanbul tarafından geliştirildi. Şarkı sözleri gerçek Amazon müşteri yorumlarından hareketle oluşturulurken, özgün beste ve düzenleme Cenk Çelebioğlu ile Kenan İşan tarafından yapıldı; müzik prodüksiyonunu ise 25m2 Music üstlendi. Albümün yaklaşık bir ay süren hazırlık sürecinde, söz ve bestelerin oluşturulmasının ardından canlı vokal ve enstrüman kayıtları gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Amazon müşterilerinin farklı sosyal medya platformlarında yıllar içinde paylaştığı binlerce yorum, yapay zekâ desteğiyle bir araya getirilerek ortak temalar altında sınıflandırıldı. Ardından bu samimi, yaratıcı ve esprili yorumlar, kreatif ekip tarafından farklı şarkı temaları etrafında bir araya getirilerek şarkı sözlerine dönüştürüldü.

"İlk Sana Bakıyorum" şarkısının klibi ise ilk bakışta klasik bir Türkçe pop müzik estetiğinde ilerleyen romantik bir hikâye anlatıyor. Hikâye ilerledikçe şarkı sözlerinin ilhamını Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından aldığı ortaya çıkıyor. Deniz Özgün yönetmenliğinde ve Asitane Studio prodüksiyonuyla hazırlanan klip, 5 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul’un Kemerburgaz semtinde çekildi. Prodüksiyon sürecinde oluşturulan görsel dünya da albümün nostaljik atmosferini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Gerçek müşteri yorumlarından doğan bir albüm

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Amazon Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ece Uslu, “Amazon’da müşterilerimizin yorumları bizim için yalnızca geri bildirim değil; aramızdaki ilişkinin en samimi hâli. Yıllardır paylaştıkları sıcak, yaratıcı ve kimi zaman bizi çok güldüren yorumlara baktığımızda, bazı cümlelerin neredeyse bir aşk şarkısı gibi olduğunu fark ettik. İşte ‘Aşka Yorumlanan Şarkılar’ da tam olarak bu fikirden doğdu. Müşterilerimizin yorumlarından ilham alan şarkılarla onlara eğlenceli, içten ve alışılmışın dışında bir teşekkür etmek istedik. Bu albüm, tek bir kişinin hikâyesini değil, binlerce müşterimizin yorumlarından doğan karşılıklı sevgi ve samimiyet hikâyesini müziğe taşıyor” dedi.

Gupse Özay ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Amazon’un yetkilileri ile bir araya geldik ve bana insanların Amazon hakkında yazdıkları inanılmaz yaratıcı ve sevgi dolu yorumları gösterdiler. Hatta sevgi biraz hafif kalabilir, aşk dolu yorumlar demek lazım muhtemelen. Bu yorumlardan ilham alan şarkılar yapmak istediklerini anlattılar. Gerçekten uzun yıllardır bu kadar iyi bir fikir duymamıştım."

Albüm, Spotify üzerinden dinlenebiliyor; kampanyanın müzik klibi ise Amazon Türkiye’nin Instagram hesabı üzerinden izlenebiliyor.