Anadolu Ödülleri’nin teması bu yıl “Söz Kadında” oldu

Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından hayata geçirilen Anadolu Ödülleri, Doğan Holding ana sponsorluğunda dördüncü kez gerçekleştirildi. Ülkemizin gelişimine katkıda bulunan öncü̈ kişi ve kurumları destekleyen ve görünür kılan Anadolu Ödülleri’nin bu yılki ana teması “Söz Kadında” oldu. Ödüller, üretim sürecinde Anadolu’nun kültürel zenginliğini kucaklayan, ondan ilham alan, yenileyen ve dönüştüren kişilere verildi.



Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “İlkini 2020’de vermeye başladığımız Anadolu Ödülleri, 2021’de Geçmişi Selamlamak’ ve 2022’de ise ‘Geleceğe Öneriler’ başlığı altında dağıtıldı. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte hak eşitliği olan vatandaşlık ışığı bütün insanlığı yıkarken gelecek umutlarını çoğaltmak kadına da bir sorumluluk olarak verilmiştir. Bu nedenle Cumhuriyetimizin yüz yılını devirirken ve yeni yüzyıl başlarken, bu ışık daha da görünür kılınsın diye, bu yıl Anadolu Ödülleri’ni Söz Kadında başlığı altında, kadınlara sunma karar aldık.





Bu ödül bize gösterecek ki kadınlarımız her durumda yaratıcılık ve sürdürülebilirlik enerjileriyle kültür ve sanatın oluşmasına çok büyük ve anlamlı katkılar üretmişlerdir. Bu katkılara alan açmak elbette bu çağın insanlarının sorumluluğudur. Çünkü gelecek bugünden yaratılıyor. Baksı Kültür Sanat Vakfı yönetiminin çok büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Tüm komisyonlarımızda kadınlar görev alıyor ve kadın üzerinden bir gelecek arayışındayız. İnanıyoruz ki kadın sanatta, edebiyatta, bilimde, politikada, ekonomide ve yaratıcılığın her alanında katkısını arzulanan boyuta getirebilir, daha barışçıl, daha mutlu ve daha sevinçli bir insan hayati insa edebiliriz.



Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürürken beş alanda minnet belgesi olarak sunduğumuz ödüllerimiz bu ayrıcalıklı insanların hayata kattıkları yeni sözlerle zenginleşerek gelecek kuşaklara aktarılacaktır” dedi.



Konuşmasında Anadolu ve kadının iki ayrılmaz parça olduğuna vurgu yapan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bu ayrılmaz ikili, binlerce yıldır yaşadığımız bu toprakların ruhunu ve zenginliğini bir arada yansıtmıştır. ‘Anadolu kadını’ ifadesi hepimize tanıdıktır. Mücadeleci, çalışkan, dirayetli, fedakâr, vefalı, yurtsever ve tüm bu değerleri kuşaktan kuşağa aktarandır Anadolu kadını. Anadolu’da kültürün ve sanatın sürekliliğinde de kadınların çok büyük katkıları vardır. Tarih boyunca zorlu yaşam koşullarına, savaşlara, göçlere rağmen, kadınlar hep kültürel mirası korumuş ve geleceğe kararlılıkla aktarmış.



Doğan Grubu olarak desteklemekten onur duyduğumuz Anadolu Ödülleri, bu yıl kadınların Anadolu’nun tarihinde ve kültüründe oynadığı vazgeçilmez rolü kutlamak için bir vesile. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını da kutladığımız şu günlerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınları toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda güçlendirme vizyonunu tutkuyla sahiplenmeliyiz. Her anlamda kalkınmış bir ülke olabilmek için kadınların her alanda yükselmesini içeren bu vizyon ülkemizi hiç şüphesiz hep daha ileriye taşıyacak.”

Cumhuriyet ile gelen hak eşitliği, Anadolu’da kadın ile yayılıyor

Anadolu Ödülleri ile doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm yönlerin ortasında yer alması nedeniyle hem bir köprü hem bir geçiş hem de bir kavşak noktası olan Anadolu’nun sahip olduğu kültürel zenginliği koruyan, yenileyen ve yeniden üreten kurum ve kişiler destekleniyor. İlki 2020 yılında düzenlendikten sonra 2021 yılından itibaren kurumların yanı sıra kişileri de kapsamına alarak genişleyen Anadolu Ödülleri, dönüşümlü olarak çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere veriliyor.



