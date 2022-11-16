Arka Sokaklar dizisinin izleyicilerine kötü haber! Çekimlere 45 gün ara verildi

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar’dan izleyicisine kötü haber geldi. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara verme kararı verildi.

45 GÜN ARA VERECEKLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlarken 45 günlük ara verileceği iddiasını doğruladı. Ara verme kararının yapımcı Türker İnanoğlu'nun kararı olduğu öğrenildi. 10. sezonda da böyle bir ara veren dizinin sadece bir bölüm stoğu bulunuyor.

Kanal D'nin o bir bölümü yayınladıktan sonra nasıl bir yayın planı uygulayacağı merak konusu oldu. Bu arada dizinin ekibinden ayrılmak isteyen oyuncular olduğu da konuşuluyor.

“BUGÜN BU YOLUN SONUNDAYIM”

Arka Sokaklar'da 16 yıl rol alan ve Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, diziden ayrılmıştı. 17. sezonu ile ekranlara dönen dizide olmayacağını Şevket Çoruh, sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Usta oyuncu Şevket Çoruh Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.