Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nereden izlenir?

Ata Demirer, uzun süre sonra yeni bir filmle ekranlara döndü. Demirer’in yeni filmi Bursa Bülbülü, 13 Ocak tarihinde Disney+’ta yayınlandı. Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü filmi konusu, oyuncularına, fragmanına yakından bakalım...

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Senaristliği Ata Demirer'e ait olan Bursa Bülbülü filminde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesi anlatılır. Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Taşkın'la tanışan Cengiz'in hayatı bir anda değişir.

Cengiz, iyi bir çıkış yapmak için dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesini kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünür. Cengiz bu amaç doğrultusunda ağabeyinden borç alır. Elbette bu süreç herkesin düşündüğü kadar kolay değildir. Kaset çıkarma süresince Cengiz'i, Taşkın'ı ve Taşkın'ın kardeşi Arzu'yu birbirinden şanssız olaylar bekler.

BURSA BÜLBÜLÜ NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Hakan Algül'ün, senaristliğini ve başrolünü Ata Demirer'in üstlendiği Bursa Bülbülü filmi Disney Plus platformunda seyirciyle buluşuyor.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI

Filmin kadrosunda;

Ata Demirer,

Tarık Pabuççuoğlu,

Melek Baykal,

Erkan Can,

Özge Özacar,

Cem Gelinoğlu,

Celil Nalçakan,

Berkay Tulumbacı,

Seda Türkmen,

Bedir Bedir ,

Toygan Avanoğlu ve daha birçok isim bulunuyor.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ FRAGMANI