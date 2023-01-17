Bursa Bülbülü şarkılarını kim söylüyor? Beyaz Zambaklar ve Bursa Bülbülü albümü...

Ata Demirer tarafından dijital platform Disney Plus için çekilen ve 13 Ocak itibariyle yayınlanan Bursa Bülbülü, hikayesi ve çekimleri kadar müzikleriyle de oldukça gündemde. 'Bursa Bülbülü'nün soundtrack albümü ile müzikseverleri 80’li yıllara götürüyor. 12 parçadan oluşan albüm, filmle birlikte aynı gün BKM etiketiyle dinleyicileriyle buluştu. İşte özellikle çok beğenilen Beyaz Zambaklar şarkısını da içeren Bursa Bülbülü albümüne dair merak edilenler...

Bursa Bülbülü müzikleri: Şarkıları kim söylüyor?

12 parçadan oluşan albümünde filme özel hazırlanan üç yeni eser de yer alıyor. Filmle beraber çok konuşulan “Beyaz Zambaklar”ın sözleri Ata Demirer’e, müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a ait. Vokalde Ata Demirer ile Melek Büyükçınar var. “Unutma Beni” ve “Bursa Kızları” adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı. Plak olarak hazırlanan Bursa Bülbülü Orijinal Film Müzikleri, LP olarak Kalan Müzik & BKM iş birliği ile Şubat ayında müzik marketlerde satışa sunulacak.

Ata Demirer soundtrack albümünü şu sözlerle anlatıyor:

“Bursa Bülbülü izleyicileri 80’li yılların taverna ve gazino dünyasına götürüyor… Seksenli yıllarda Bursa’da düğünlerde, kınalarda büyük bir hevesle müzik yapmaya çalıştığım zamanları ve hayallerimi hala çok net hatırlıyorum. Yıllar geçti, kısmet oldu bugüne geldik ve o yılların hikayesini yazarken müziklerini de büyük şef, büyük müzisyen, kıymetli ağabeyim Taşkın Sabah sayesinde hayata geçirdik. Albümde birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarım bize eşlik etti Ne şanslıyım ki çok kısa bir süre sonra Bursa Bülbülü albümünü plak formatında da meraklılarına sunabileceğiz ve çok yakında müzik marketlerin raflarında olacak. Bu plağın müzikleri o yılların ağabeylerinin, Cengiz Sezen’lerinin, Arif Susam’larının, Nejat Alp’lerinin, Ümit Besen’lerinin, Ferdi Özbeğen’lerinin ve daha nicelerinin müziklerine saygı duruşudur.

Bursa Bülbülü Orijinal Film Müzikleri Albümü Şarkı Listesi

1) BEYAZ ZAMBAKLAR

Vokal: Ata Demirer / Söz: Ata Demirer / Beste: Ata Demirer, Taşkın Sabah /

Düzenleme: Taşkın Sabah

2) UNUTMA BENİ

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz: Ata Demirer / Beste & Düzenleme: Taşkın Sabah

3) DOKUMACI KIZLAR

Vokal: Ata Demirer / Söz & Beste: Anonim / Düzenleme: Taşkın Sabah

4) PINARBAŞI BEN OLAYIM

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz & Beste: Anonim / Düzenleme: Taşkın Sabah

5) I LOVE YOU

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz: Mehmet Tekin / Beste: Selçuk Tekay /

Düzenleme: Taşkın Sabah

6) BURSA KIZI

Vokal: Toygan Avanoğlu / Söz: Ata Demirer / Beste & Düzenleme: Taşkın Sabah

7) SENİ YAZDIM KALBİME

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz: Hasan Bağlan / Beste: Burhan Bayar /

Düzenleme: Taşkın Sabah

8) ŞAKA YAPTIM

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz & Beste: Burhan Bayar / Düzenleme: Taşkın Sabah

9) SIKTI MI CANINI

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz & Beste: Ali Çağlayan /

Düzenleme: Taşkın Sabah

10) DÜBEŞ ATTIM YEK GELDİ

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz & Beste: Yılmaz Kayral /

Düzenleme: Taşkın Sabah

11) BEYAZ ZAMBAKLAR (DÜET)

Vokal: Ata Demirer & Melek Büyükçınar / Söz: Ata Demirer / Beste: Ata Demirer, Taşkın Sabah

Düzenleme: Taşkın Sabah

12) BÜLBÜL KASİDESİ

Vokal: Ata Demirer / Söz & Beste: Anonim / Düzenleme: Taşkın Sabah

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