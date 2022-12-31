ATV yayın akışı 31 Aralık 2022: Yılbaşında ATV'de hangi programlar var?

Yılbaşı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Yılbaşını evde geçirmeye hazırlananlar televizyonda hangi programların olacağını merak ediyor. Televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. Peki, yılbaşı akşamı ATV'de hangi programlar var? İşte 31 Aralık 2022 ATV yayın akışı... (Bu yazının ardından Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

31 ARALIK 2022 ATV YAYIN AKIŞI

Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın konuk olacağı "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de yerini alacak.