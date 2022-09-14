Baba dizisi ne zaman başlayacak? Baba dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor. Show TV'nin sevilen dizisi Baba sezon finali ile akıllarda birçok soru işareti bırakmıştı. Ay Yapım'ın ilgiyle takip edilen dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Baba dizisinin sürpriz ve şaşırtıcı gelişmelerle dolu yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanı yayınlanan ve yakında ibaresi bulunan dizi için henüz AY Yapım tarafından kesin bir tarih paylaşılmadı.

BABA DİZİSİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Baba dizisinin heyecanlandıran tanıtımda Fazilet’in gözyaşları içinde Kadir’e “Baban nerede?” sorusu sorduğu anlar büyük merak uyandırıyor.

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BABA DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

İlhan, Kadir'den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz'la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu'yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif'le el ele verir. Yaşar'ın Kadircan'la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.