Babadook (Karabasan) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
2014 yapımı Babadook (Karabasan) filmi yönetmen Jennifer Kent’in ilk uzun metraj deneyimi. Sevilen korku filmleri arasında yer alan Babadook (Karabasan) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakındanbakalım...
Korku filmlerini izlemek isteyenler 2014 yapımı Babadook (Karabasan) filmini araştırıyor. Babadook hem konusu itibariyle hem de gerginlik yaşatan sahneleriyle en korkunç filmler arasında bulunuyor. Avustralya-Kanada ortak yapımı Babadook (Karabasan) filmi konusuna, oyuncularına yakından bakalım...
Babadook filmi künyesi
Orijinal İsmi: The Babadook
Vizyon Tarihi: 15 Ağustos 2014
Süre: 94dk
Tür: Dram, Korku
Yönetmen: Jennifer Kent
Senarist: Jennifer Kent
Yapımı: 2014 - Avustralya , Kanada
Babadook filmi konusu nedir?
Kocasını 6 yıl önce kaybeden ve bu süreçte oğlu Samuel'ı yalnız büyüten Amelia, bir gün oğlunun kitapları arasında Mister Babadook adlı esrarengiz bir masal kitabı bulur. Kitabı okuduktan sonra, Samuel rüyasında Badabook canavarını gördüğünü söyler. Bu günden itibaren esrarengiz şeyler yaşanmaya başlar. Amelia kitabı yok ettikçe gizemli kitap bir şekilde yeniden belirmeye başlar. Öte yandan Samuel'ın kabusları gittikçe şiddetlenmeye, bu durum Amelia'yı da derinden sarsmaya başlayacaktır. Hem Amelia'nın hem de Samuel'ın kabuslarını süslemeye başlayan gizemli Badadook gerçek olabilir mi?
Babadook filmi oyuncuları
Essie Davis rolü Amelia Vanek
Noah Wiseman rolü Samuel Vanek
Daniel Henshall rolü Robbie
Hayley McElhinney rolü Claire
Barbara West rolü Gracie Roach
Benjamin Winspear rolü Oskar Vanek
Cathy Adamek rolü Prue
Craig Behenna rolü Warren
Adam Morgan rolü Çavuş
Peta Shannon rolü Anne #2
Hachi rolü Bugsy
Babadook filmi fragmanı