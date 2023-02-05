Babadook (Karabasan) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Korku filmlerini izlemek isteyenler 2014 yapımı Babadook (Karabasan) filmini araştırıyor. Babadook hem konusu itibariyle hem de gerginlik yaşatan sahneleriyle en korkunç filmler arasında bulunuyor. Avustralya-Kanada ortak yapımı Babadook (Karabasan) filmi konusuna, oyuncularına yakından bakalım...

Babadook filmi künyesi

Orijinal İsmi: The Babadook

Vizyon Tarihi: 15 Ağustos 2014

Süre: 94dk

Tür: Dram, Korku

Yönetmen: Jennifer Kent

Senarist: Jennifer Kent

Yapımı: 2014 - Avustralya , Kanada

Babadook filmi konusu nedir?

Kocasını 6 yıl önce kaybeden ve bu süreçte oğlu Samuel'ı yalnız büyüten Amelia, bir gün oğlunun kitapları arasında Mister Babadook adlı esrarengiz bir masal kitabı bulur. Kitabı okuduktan sonra, Samuel rüyasında Badabook canavarını gördüğünü söyler. Bu günden itibaren esrarengiz şeyler yaşanmaya başlar. Amelia kitabı yok ettikçe gizemli kitap bir şekilde yeniden belirmeye başlar. Öte yandan Samuel'ın kabusları gittikçe şiddetlenmeye, bu durum Amelia'yı da derinden sarsmaya başlayacaktır. Hem Amelia'nın hem de Samuel'ın kabuslarını süslemeye başlayan gizemli Badadook gerçek olabilir mi?

Babadook filmi oyuncuları

Essie Davis rolü Amelia Vanek

Noah Wiseman rolü Samuel Vanek

Daniel Henshall rolü Robbie

Hayley McElhinney rolü Claire

Barbara West rolü Gracie Roach

Benjamin Winspear rolü Oskar Vanek

Cathy Adamek rolü Prue

Craig Behenna rolü Warren

Adam Morgan rolü Çavuş

Peta Shannon rolü Anne #2

Hachi rolü Bugsy

Babadook filmi fragmanı