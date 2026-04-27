Bahar dizisinin sevilen oyuncusu Demirhan Demircioğlu, "Dokunmadan Aşk" filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

"Bahar" dizisinde hayat verdiği Aziz Uras karakteriyle genç kuşağın en çok takip edilen isimlerinden biri haline gelen Demirhan Demircioğlu, yeni projesiyle beyaz perdeye iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yapımını H2 Medya’nın üstlendiği "Dokunmadan Aşk" filminde başrolü üstlenen Demircioğlu, bu kez izleyicilerin karşısına Meram karakteriyle çıkacak. Projenin yapımcılığını ise Hüseyin Eken ve Duygu Yonucu beraber yürütecek.





PROJENİN ÇEKİM TAKVİMİ NETLEŞTİ



Ödüllü yönetmen Hüseyin Eken’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstleneceği projenin çekim takvimi de netleşti. Haziran ayında sete çıkması beklenen filmin çekimleri, Konya’da gerçekleştirilecek. Görsel estetiğiyle öne çıkması beklenen yapımın görüntü yönetmenliğini ise "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" gibi popüler yapımlara imza atan Ahmet Bayer üstleniyor.





"DOKUNMADAN AŞK" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Filmin merkezinde, nadir görülen bir durum olan ve dokunulma korkusu olarak bilinen haphefobi hastalığı yer alıyor. Hikaye, bu fobi nedeniyle dış dünyaya ve aşka kapılarını kapatan Su ile ona dokunmadan bile sevmenin mümkün olduğunu kanıtlayan Meram’ın arasındaki derin bağı konu alıyor. Demirhan Demircioğlu’nun hayat vereceği Meram’ın, Su’nun dünyasına nasıl bir dokunuş yapacağı merakla beklenirken; genç oyuncunun filmdeki partnerinin kim olacağı konusu ise gizemini korumaya devam ediyor.