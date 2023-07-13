Barbie'nin dünyası: Filme dair eğlenceli bilgiler

Barbie için kameralar 21 Mart 2022'de İngiltere'nin Hertfordshire kentindeki Warner Bros. Leavesden Stüdyoları'nda kayda başladı. Bu, pandeminin başlangıcında Greta Gerwig ve Noah Baumbach'ın Gerwig'in daha sonra yönetmenliğini üstleneceği senaryoyu hazırlamak üzere New York'taki dairelerine kapandıkları tarihten yaklaşık iki yıl sonrasıydı.