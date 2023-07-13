Barbie'nin dünyası: Filme dair eğlenceli bilgiler

Barbie için kameralar 21 Mart 2022'de İngiltere'nin Hertfordshire kentindeki Warner Bros. Leavesden Stüdyoları'nda kayda başladı. Bu, pandeminin başlangıcında Greta Gerwig ve Noah Baumbach'ın Gerwig'in daha sonra yönetmenliğini üstleneceği senaryoyu hazırlamak üzere New York'taki dairelerine kapandıkları tarihten yaklaşık iki yıl sonrasıydı.
Geliştirme çalışmaları sırasında yönetmen Greta Gerwig, ışıklandırma ve Barbie Diyarı için istediği gerçekçi yapay hissi yaratma konusunda danışmak üzere, yönetmen Peter Weir'ı arayarak onun "The Truman Show"daki çalışmasına ilişkin sorular sordu.
İzleyiciler Barbie ve Ken Los Angeles'a varana kadar doğal güneş ışığı görmeyecekler. Barbie Diyarı sahnelerinin tamamı Warner Bros. Leavesden Stüdyoları'ndaki platolarda çekildi.
Mattel toplantı odasının dışındaki manzara doğal bir panoramaydı. Elle boyanmıştı ve 76 metre uzunluğundaydı; panoramada Warner Bros'a bir gönderme vardı, keskin gözler şirket logosunu fark edecektirler. Los Angeles da "Oz Büyücüsü"ndeki Zümrüt Şehir'e bir selam gönderecek şekilde resmedildi.