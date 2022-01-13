beIN CONNECT'in yeni dizisi Erkek Severse 20 Ocak’ta Başlıyor! İşte konusu ve oyuncuları

Güçlü kadrosuyla merak uyandıran yepyeni beIN ORIGINALS dizisi “Erkek Severse”, 20 Ocak Perşembe günü ilk iki bölümüyle beIN CONNECT’te izleyicisiyle buluşuyor. Peki Erkek Severse dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

ERKEK SEVERSE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İzleyicileri büyülü bir aşk masalına hazırlayan “Erkek Severse”de; iki çocuğu Kağan ve Arda ile birlikte yaşayan Zeynep, (Büşra Develi) üniversite yıllarında büyük bir aşkla evlendiği Oktay’dan (Görkem Sevindik) aldatıldığı için boşanmıştır. Zeynep, erkeklere olan inancını kaybeder ve kalbini aşka kapatır. Ta ki Kenan’ı (Alperen Duymaz) tanıyana kadar. Kenan Acarsoy, ülkenin başarılı iş adamlarından biridir. Bekar, yakışıklı, karizmatik, zeki, sportif, yardımsever bir erkek olan Kenan’ın peşinde birçok kadın vardır ama onun kalbini kazanmak hiç de kolay değildir. Yelda (Yasemin Allen) da Kenan’ın peşindeki kadınlardan biridir ve Kenan’la yeni başladıkları iş ortaklığını evliliğe taşıma niyetindedir. Tam bir işkolik olan Kenan için evlilik kolay bir adım değildir. Zeynep’i tanımasıyla fikri değişmeye başlar ama Yelda gibi dişli bir rakip varken bu hiç de kolay olmayacaktır.

ERKEK SEVERSE OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Ömür Atay’ın üstlendiği, senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı beIN ORIGINALS dizisi “Erkek Severse”nin yeni tanıtımında, hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele etmeye çalışan bekar anne Zeynep’in (Büşra Develi) iş adamı Kenan Acarsoy’la (Alperen Duymaz) tanıştığında aşka yeniden kalbini açtığı büyülü sahneler ekrana geldi. Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen’in, Kenan’ın iş ortağı Yelda karakterine hayat verdiği dizide Görkem Sevindik, Zeynep’in boşandığı eski eşi Oktay karakterini canlandırıyor.

Dizinin tam kadrosu şu şekilde:

Büşra Develi

Alperen Duymaz

Görkem Sevindik

Tolga Güleç

Çağrı Çıtanak

Asena Tuğal

Ece Özdikici

Aslı Sümen

Bahar Süer

Kayra Orta

Berkay Celal Çetin

Rüzgar Can

Seren Deniz Yalçın

Ayşe Dudu Özdemir

Tahir Yılmaz

Tuana Gizem Uzunlar

ERKEK SEVERSE DİZİSİNİN FRAGMANI