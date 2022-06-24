Ben Böhmer, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor

Eylül 2021’de çıkardığı “Begin Again” albüm turu gerçekleştiren Ben Böhmer, yakında çıkacak olan yeni albümünün tanıtım turuyla hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni albümünün tanıtım turu kapsamında gerçekleştireceği konserinde doğaçlama bir şov sergileyecek olan Ben Böhmer, kendine özgü sahne prodüksiyonu ve oluşturduğu görsel atmosfer ile “Begin Again” albümünün eşsiz hitlerini, “Breathing” gibi kült eserlerini, Monolink’in “Father Ocean” remiksini ve henüz tamamladığı yeni parçalarını 3 Aralık 2022’de Volkswagen Arena’da sevenleri ile buluşturacak.

Youtube kanalı Cercle’ın, Kapadokya edisyonunda, bir balonun içinde gerçekleştirdiği performansı ile, Eylül 2021’de ikinci albümü “Begin Again”le de çıkış yapan Anjunadeep’in sanatçısı Ben Böhmer, sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.