Beril Koparal: “Mutluluk en büyük başarıdır”

Kampotu İlaç Genel Müdürü Beril Koparal Ergün, aslen Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı. Akademisyen olarak başladığı mesleğinde girişimci ruhu onu ilaç endüstrisi ile buluşturmuş. Bu yolculukta pek çok eğitim alarak kendini hep daha da geliştirmeyi başarmış. Kariyer serüvenini şöyle özetliyor: “Kendi şirketimi bir yabancı şirket ile birleştirerek başına geçtim. Sonrasında bir süre Orta Doğu odaklı çalıştım. Daha sonra Zade Vital Genel Müdürü ve Zade Global Genel Müdürü olarak Chicago’da çalıştım. Türkiye’ye döndükten sonra Note Cosmetics Genel Müdürlüğü yaptım. Son beş aydır Voonka markası ile tanıdığınız Kampotu İlaç ve Gıda şirketinin genel müdürüyüm.” Onunla bir araya geldik ve iş hayatında başarıya giden yolu, mutlu bir çalışan olmanın formülünü ve önerilerini dinledik.

İşinizin en sevdiğiniz tarafı ne? Başka bir meslek yapıyor olsaydınız bu ne olurdu?

İşimin en sevdiğim tarafı sürekli dinamik ve değişken olması. Başka bir meslek yapıyor olsaydım hayatımın ilk yıllarında başladığım bilim insanlığına (akademisyenliğe) devam ederdim. Araştırmayı ve öğretmeyi çok seviyorum.

İş hayatında başarılı olmanın sırrı sizce ne?

Verimli çalışmak ve duygusal zekanızı geliştirmek.

Hayata bakışınızı tek bir cümle ile özetlemenizi istesek bu cümle ne olur?

Olumlu bak ki mutlu ol. Mutluluk en büyük başarıdır. Kendimi mutlu hissettiğim zamanlarda genellikle yeni bir proje geliştiriyor ya da kızlarımla sohbet ediyor oluyorum.

Son yıllarda beslenme alışkanlıklarımız değişiyor. Sizin beslenme düzeniniz nasıl?

Beslenmemin nasıl en iyi olması gerektiğini biliyorum ama uygulama konusunda eksiğim. Bununla birlikte hayatımda hiç sigara ve içki içmedim. Bol su içerim. Hiçbir yiyeceği ayırt etmem diyebilirim. Eksiklerimi besin takviyeleri ile tamamlıyorum.

Markanız bize ne sunuyor?

Markamız size iyilik ve güzellik sunuyor. Zamanımız insanının yaşam stiline ve günün şartlarına bağlı olarak beslenmesinde eksik kalan yönleri tamamlayacak ürünler üretiyor ve kullanıcılarla buluşturuyoruz.

Neden ve ne sıklıkla kollajen kullanmalıyız?

Kollajeni kullanmalıyız çünkü vücudumuzda kollajen üretimi 20’li yaşlardan itibaren kademeli olarak azalıyor ve biz ne yazık ki günümüz beslenmesinde gereken kadar alamıyoruz. O yüzden takviyelerle desteklemeliyiz. Genelde tavsiye edilen üç ay kullanıp üç ay ara vermek. Yaşınız ve yaşam stilinize göre de kullanmanız gereken doz belirleniyor. O nedenle kullanmadan önce hekiminize danışmanızı öneriyorum.

Kariyerine yeni başlayanlara önerileriniz var mı?

Verimli çalışmayı öğrensinler. Sorun odaklı değil çözüm odaklı olsunlar. Ayrıştırıcı değil kapsayıcı olsunlar. Sürdürülebilir iş modelleri oluşturmaya çaba göstersinler ve en önemlisi mutlu oldukları, tutkuyla yaptıkları işleri yapsınlar.

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