Beyaz tavşanı takip et/Takibi bırak

Hazırlayan: Baran Alışkan

Wachowski kardeşlerin Matrix’i, izleyicisiyle buluştuğu ilk günden bu yana doğal olarak konumlandığı zirvedeki yerini hiç kaybetmedi. Yılın son günlerindeyse ‘Matrix Resurrections’ adıyla dördüncü kez yeniden Neo ile buluşmak üzere sözleşiyoruz. Aşağı doğru akan yeşil renkli kodların ışığında, Hollywood’un koca yürekli aktörü Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss (namıdiğer Trinity) ve Matrix evreni için yeni, bizim için tanıdık şöhretlerle yeni bir dünyaya gözlerimizi açmayı bekliyoruz. Tabii, sevgili Morpheus veya bir başkasının bize bu dünyanın gerçek olup olmadığını anlatmasını da ümit ediyoruz. Bu kez Lana Wachowski’nin tek başına izleyiciyle buluşturacağı kült bilimkurgu yapımı, seride özgün hikayesinden ilhamla yeni bir sayfa açmak üzere geri sayımı başlatıyor. Elbette, makinelerin dünyasından çıkışı ve gerçek dünyaya uyanma çağrısını da yineliyor. Karanlık bir sinema salonunda ikonik kötümüz Ajan Smith’e selam çakıyor ve usulca mırıldanıyoruz: Bay Anderson, yeniden hoş geldin. Seni özlemiştik!