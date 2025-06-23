Bilim insanı Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi

Prof. Dr. Canan Dağdeviren, beyin kanaması geçirdi. Tedavisi devam eden Dağdeviren; hayata tutunduğu gün olan 9 Haziran tarihi için "O gün yeniden doğdum" dedi.

"BU GÖRÜLMEMİŞ OLAYI LİTERATÜRE KAZANDIRACAĞIZ"

Dağdeviren yaşadıklarını bir mucize olarak tanımladı ve şunları ifade etti; "Makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız" dediklerini söyledi.

Dağdeviren, 12 günlük yoğun bakım sürecinde 964 ilaç kullandığını da açıkladı.

CANAN DAĞDEVİREN İLHAM VEREN 100 KADIN LİSTESİNDE

Canan Dağdeviren, 2023 yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ilham veren 100 kadın listesine girmişti.

En çok dikkat çeken projelerinden biri kanseri teşhis eden elektronik sütyen. Bu sütyen Jeff Bezos'un sahibi olduğu şirketle uzaya çıkan ve tamamı kadınlardan uluşan ekip tarafından da kullanıldı.

Kendi enerjisiyle çalışan kalp pili, mide hastalıklarını belirleyebilmek için sindirilebilir sensör, beyin çipleri Dağdeviren'in üzerinde çalıştığı proje ve icatları arasında.

Canan Dağdeviren tamamen iyileştikten sonra rahatsızlık sürecinde yaşadıklarını kitaplaştırmayı planlıyor.