Binnur Zaimler'in kaleminden: "Dünyayı Değiştiren Üç Gezegen"

Binnur Zaimler’in özellikle astroloji severlerin ilgisini çeken ve Hermes kitabevinden çıkan kitabı şu tanıtımla okurla buluşuyor:

Dünya büyük bir sıçramaya hazır olduğunda, tam da Fransız ihtilali öncesi insanlık Uranüs’ü keşfetti.

‘Kolektif’ veya ‘Modern’ gezegen dediğimiz Uranüs, Neptün ve Plüton keşifleriyle modernizm de üç aşamada dünyaya yayıldı. Üç gezegenin sembolleri modaya, günlük yaşama, tıptaki ilerlemelere, bilime, sanata, müziğe, aşka hatta öpüşmeye bile yansıdı.



Farklı coğrafyalarda var olan renkli, yerel doku ölürken folklorik kıyafetleri, türküleri bir kenara bıraktık. ‘Modernizm’ ve ‘Kolektivizm’ ile birlikte Singapur’da, Tokyo’da, Berlin’de, Boston'da günlük kıyafetlerimiz, kot pantolonlarımız, izlediğimiz filmler, şakalarımız, sosyal medya sayfalarımız, iş yerlerimiz, yaşadığımız aşklar bile aynı oldu. Hatta ve hatta kaygılar, üzüntüler ve depresyon salgınları bile birbirine benzedi.

Paris neden ilk metropol oldu?

Hollywood'un gizli etkileri neler?

Atom bombası bilime olan güveni nasıl öldürdü?

Bilimin ve aydınlanmanın yerini ün ve para nasıl doldurdu?

Dünyayı bu üç gezegen nasıl değiştirdi?