Bir markanın anatomisi: Seçil Alkış kimdir?

KİM?

Seçil Alkış kimdir?

Seçil Alkış, kreatif beyinleri bir araya getirme ve birlikte anlamlı ürün ve proje üretme konusunda bir topluluk duygusu geliştirme vizyonuna sahip bir sanatçı ve tasarımcıdır. Sanat kariyerine 2009 yılında, Akbank tarafından ‘Yılın Genç Sanatçısı’ seçilerek başlamış, eserleriyle birçok sergiye katılmış, sanat koleksiyonuna girmiş ve ödüller almıştır. Sanat hayatına ise New York ve İstanbul’da sanat profesyoneli olarak devam etmiştir ve 10 yılı aşkın sürede birçok global sanatçı ile dünyanın dört bir yanında sergi açmış, fuarlara katılmış ve küratörlük yapmıştır. 2020 yılında deneyimlerini ve vizyonunu aktarmak ve farklı sanatçılarla bir araya gelmek istediği 10:AM markasını kurmuştur. Markanın kurucusu ve tasarımcısı olarak yaşamına ve çalışmalarına New York ve İstanbul’da devam ediyor. Global markalarla tasarımcı olarak iş birliği yapan Alkış, son olarak dünyaca ünlü The Walkers için tasarımlar yaptı.

NE?

‘10:AM’ nedir, neler yapar?

10:AM günümüz hakkında sorular sormak için sanat ve tasarımı harmanladığı ürünler sunan ve araç olarak tekstili tercih eden bir marka, platform ve topluluktur. Markamızın başlangıcında; tekstil alanında sweatshirt ve tişörtlere odaklanmayı hedefledik. Ancak bir tasarım ofisi olarak, farklı tasarım alanlarında da projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dünya görüşümüzü yansıtan, sürdürülebilirliğe odaklanan ve baştan sona her üretim detayına önem verdiğimiz ürünler yaratmaya inanıyoruz. Günlük sokak giyimini tanımlayan, sınırlı sayıda, sürdürülebilir tekstil ürünleri sunuyoruz. Markanın ismiyse tüm kariyerim boyunca işe başlama saatimden geliyor. Sanat ve kreatif alanda çalışanların bildiği gibi ‘10.00’ bir mesai saati değil, bizim yaşam biçimimiz. Markayı planlamaya başladığım ilk günden itibaren, tasarımlarımı benim gibi düşünen, bu yaşam biçimini benimsemiş ya da içinde olmak isteyen kişilerin giymesini istedim. İsminin de bunu çok iyi yansıttığını düşünüyorum.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Kreatif sektörde uzun yıllar aktif olarak çalıştığım için her zaman kendi tasarım çatımı yaratma ihtiyacım ve isteğim vardı. Ve bunu 2020 yılında tekstil alanına girerek başlatmış oldum. Tekstil bugüne kadar sadece alıcı olduğum, kendi markamızı oluşturduktan sonra ise çok keyif aldığım bir sektör oldu. Belki birçok kişi için çok zor olabilecek atölye hayatı, benim için ekstra heyecanlı bir alan. Farklı malzemeleri bir araya getirmek, onları iyi kalıp ve kalitede ürettirmek, atölye sohbetleri benim için hem çok büyük bir meydan okuma hem de çok keyifli bir süreçti. Hiç yoktan aklınızda olan bir şeyi var etmek ve üzerinde sizi yansıtan temsili bir tasarım olması ve onu sokakta yürüyenlerin üzerinde görmeniz, bu his anlatılamayacak kadar lezzetli benim için.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Tüm finans kitaplarında bize öğretilen, arz-talep meselesinin biraz tersini uyguladığımızı söyleyebilirim. Muhtemelen sanat eğitimim ve disiplininden kaynaklı ben ihtiyaç gördüğüm bir alanda üretim yapmayı değil, kendi dünyamı yansıtacak, önce kendime iyi gelecek bir alan bulup ilerlemeyi tercih ettim. ‘Eğer bir şey güzelse, herkes tarafından fark edilir’ fikrine inananlardanım. Kreatif bir alanda iş yapmayı tercih ediyorsanız, önce yaptığınız işin sizi hissettirmesi ve yansıtması gerektiğini düşünüyorum. Sanat ya da tasarımı bir ihtiyaca yönelik yapmak işin tamamen doğasına aykırı. Bu nedenle kendime ve benim gibi düşünen herkese bir alan yaratmayı tercih ettiğim için 10:AM markasını kurdum. Ve kısa sürede çok güzel ve büyük bir topluluk olduğumuzu söyleyebilirim.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte hem markanızı hem de kendinizi nerede görüyorsunuz?

Bugün, yarın ve gelecekte biz fikir üretmeye devam edeceğiz. Emin olduğum tek şey bu. Ürettiğimiz ürün ya da alan değişebilir ama üretmeye devam edeceğiz. Elbette herkesin hayalini kurduğu gibi sadece yerelde var olmak değil, global olarak da var olmak istediğimiz için markanın merkezini Kasım 2021’de New York’a taşımıştık. Yakında, New York’ta yaratıcı enerjilerimizi farklı bir ürün yelpazesi yaratmaya yönlendirmeyi planlıyoruz. Mevcut malzememiz tekstil olmaya devam edecek. Ancak farklı malzemeler ve hatta projeler denemeyi planlıyoruz.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

Muhtemelen hiçbir zaman ‘tamam, olduk’ demeyeceğim. Bana göre bu, sonu olmayan bir serüven. Çünkü ‘her zaman daha iyisi var, daha iyisini yapabilirsin’ diyeceğim kendime muhtemelen. Başarılı olduğumuzu ancak kafamdaki tasarımların dünya görüşümü, hayalini kurduğum görsel dünyayı tam olarak aktarabildiğimi düşündüğümde kabul edebilirim sanırım.

SEÇİL ALKIŞ

Etkileyici bir film: Dogville.

Baş ucu kitabım: Yaratma Cesareti-Rollo May.

Favori şarkı/albüm: Veridis Quo-Daft Punk.

İdolüm: Andy Warhol.

Çalışma tarzım: Rutinlerime çok bağlı bir yapım var. Minimum 7 saat uyur, her sabah 07.00'de kalkarım ve 10.00'da işe başlarım. Yaklaşık 13 yıldır düzenim hiç değişmedi. Tüm ekip ve iş planlarını Excel'de çok detaylı hazırlayıp, takip ederim. Fazla disiplinli ve detaycıyım. Hiç pes etmem. Hafta içi çok yoğun tempoda çalışıp, hafta sonları mutlaka kendime mola veririm.

Stil ikonum: Üstüne çok düşünülmemiş sokak stillerinden ilham alıyorum.

Güzellik rutinim: Yüzümü yıkamak ve diş fırçalamak tek rutinim.

İmza aksesuarım: Serçe parmağımdaki yüzüğüm ve dolma kalemlerim.

Benim rengim: Siyah ve mavi.

İlham kaynağım: Çağdaş sanat ve sinema.

Unutulmaz bir rota: Tayland ve keşfedilmemiş adaları.

