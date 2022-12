Bir markanın anatomisi: Yağız Erbay

Kapalıçarşı’nın büyülü mirasını modern ve güçlü çizgilerle harmanlayarak özgün tasarımlarını bizimle buluşturan bir markanın hikayesinden içeri sızıyoruz. Mücevher, sadece özel günlerde değil; yaşamın her anında vazgeçilmez bir parça olmalı felsefesiyle hareket eden Yağız Erbay’ın tutkulu yolculuğuna ortak olurken büyük hayallerine de selam vermeyi es geçmiyoruz.

Yazı: İrem Özbay

KİM?

Yağız Erbay kimdir?

1995, İstanbul doğumluyum. Lisans eğitimim sırasında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği’ne geçiş yaptım. Küçük yaşlardan itibaren mücevher ile iç içe olduğumdan, makine mühendisliği okumak istemediğime karar verdim. Okul yıllarında 8 sene profesyonel olarak basketbol oynadım, boş vakitlerimdeyse babamla birlikte çalıştım. Eğitimimi, sporcu disiplinimi ve Kapalıçarşı’nın sofistike dünyasını harmanlayarak 2021’de Velovis markasını kurdum. Şirkette, tasarımdan üretime kadar her departmanla birebir çalışmayı seviyorum. Ayrıca dünyanın her yerinde muhteşem sanat eserlerini ve doğanın güzelliğini yakalamak, benim günlük ilham kaynağım.

NE?

Velovis markası nedir, neler yapar?

Velovis, duygu ve hikayeleri değerli taşlarla buluşturan bir marka. İsmini Etrüskler’de şifa tanrısı olarak bilinen Vejovis’ten alıyor ve buradan gelen iyileştirici güçle Velovis’in kadınlar üzerindeki pozitif etkisini simgeliyor. İlhamını mücevherin kişide uyandırdığı hislerden ve güzel anlara eşlik etme düşüncesinden alan marka, ince bir el işçiliğine sahip, özgün tasarımlar sunuyor. Mücevher, sadece özel günlerde değil; yaşamın her anında vazgeçilmez bir parça olmalı felsefesiyle yola çıkan Velovis, şıklık kadar rahatlığa da önem veriyor.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Mücevher zanaatının merkezi Kapalıçarşı’nın eşsiz geleneğini modern ve güçlü silüetlerle buluşturmak için Velovis’ i kurdum. Ailemin Kapalıçarşı’daki 40 seneyi aşkın tecrübesi sayesinde küçük yaşlardan itibaren işin mutfağına yönelme imkanı bulmuştum. Birikimlerimi yenilikçi bakış açısıyla birleştirerek, rafine ve özgün mücevherler yaratmaya odaklandım.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Modern dünyanın modern takılara ihtiyacı var. Mücevher sektörüne daha vizyoner yaklaşarak modern tasarımlarımızla Kapalıçarşı ruhunu ve eşsiz işçiliğini dünyaya tanıtmak için Velovis’i kurdum. Aile atölyesinde gerçekleştirilen üretimle miras niteliğindeki zanaat tecrübesini, kusursuz pırlantalar, değerli taşlar ve mükemmel el işçiliğiyle birleştirip yüksek kalite mücevherler yaratarak her kadının ışıldamasını arzu ettim.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte hem markanızı hem de kendinizi nerede görüyorsunuz?

Dünyanın önde gelen şehirlerinde, mücevher denince akla Velovis’in gelmesi en büyük hayalim. Modern çizgimizi koruyarak zaman içinde dünyanın önde gelen mücevher markaları arasına girmeyi, her zaman yenilikçi bir marka olmayı, Velovis felsefesini ve tasarımlarını dünyaya sunmayı hedefliyoruz. Gelecekte bizi Hollywood projelerinde, New York müzikallerinde, kırmızı halılarda, alanında en başarılı ve kendini seven kadınların ellerinde, kulaklarında ve boyunlarında göreceksiniz.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

Bence başarının tanımı mutluluk, başkalarına faydalı olmak, iyi olmak, kalıcı işler yapmak ve kişinin kendi hayallerini gerçekleştirmesi. Hayallerimi gerçekleştirdiğim zaman kendimi başarılı hissedeceğim sanırım.

YAĞIZ ERBAY

Etkileyici bir film: Shutter Island.

Hayvan Çiftliği-George Orwell.

Flipsyde-Someday.

Babam.

Babam. Çalışma tarzım: Her şeyin dengede olmasını seviyorum. İş zamanlarında tamamen konsantre olarak işime yoğunlaşıp; diğer zamanlarda sevdiklerime vakit ayırmayı, yeni yerler görmeyi, seyahat etmeyi seviyorum.

Her şeyin dengede olmasını seviyorum. İş zamanlarında tamamen konsantre olarak işime yoğunlaşıp; diğer zamanlarda sevdiklerime vakit ayırmayı, yeni yerler görmeyi, seyahat etmeyi seviyorum. İmza aksesuarım: Eşim.

Kendi tasarladığım alyansım.

Kırmızı.

Doğa.

Doğa. Bir motivasyon cümlesi: “Lüks dediğiniz şey rahat olmalı, rahat değilse o lüks değildir.” Coco Chanel

"Lüks dediğiniz şey rahat olmalı, rahat değilse o lüks değildir." Coco Chanel Unutulmaz bir rota: Artvin'den Sinop'a kadar her şehirde 1-2 gün kaldığımız, arabayla yaptığımız Karadeniz seyahati.

*Velovis tasarımlarına, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki mağazadan ve velovis.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.