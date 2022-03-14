Bir Varmış Bir Yokmuş filmi bugün televizyon izleyicileriyle buluşacak. Filmin yönetmenliğini İlksen Başarır üstlenirken, daha önceki projelerde olduğu gibi senaryo yine Mert Fırat ve Başarır ikilisine ait. Peki Bir Varmış Bir Yokmuş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım:

Bir Varmış Bir Yokmuş filminin konusu

Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüfen bir şarkı dinler ve dinlediği şarkı genç kadını derinden etkiler. Nehir şarkıyı o kadar çok beğenir ki notaların ardından, şarkıyı yapan müzisyenin peşine düşmeye karar verir. Yolun sonundaysa şarkının sahibi olan Ozan'ı bulur. Ama Ozan yaşadığı derin bir travma yüzünden adeta çıkmaz sokak gibidir. Bir tarafın kararlılığı ile diğer tarafın bocalamaları arasında sıkışıp kalan bu ilginç aşk hikayesi, acaba mutlu sonlu bir masala bağlanabilecek midir?

Bir Varmış Bir Yokmuş filminin oyuncu kadrosu

Mert Fırat,

Melisa Sözer,

Hare Sürel,

Derya Durmaz,

Mustafa Uzunyılmaz,

Göktay Tosun,

Judith Liberman,

Onur Şirin,

Anıl Altınözyer

Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekiliyor?

Filmin çekim mekanları arasında İstanbul ve Sakarya yer alıyor.