Bir zamanların en sevilen dizilerinden Gossip Girl, Netflix'te yayınlanacak

2007 yılındaThe CW’de yayınlanmaya başlayan Gossip Girl, bir kitap serisinden uyarlama. 2007'den 2012'ye kadar yayınlanan dizide toplam 121 bölüm bulunuyor. Gossip Girl Türkiye’de ise ilk olarak Eylül 2008’de CNBC-e’de ekrana geldi. Yayınlandığı dönemlerde oldukça fazla sevilen bu gençlik dizisi Gossip Girl şimdi de dijital platform olan Netflix kütüphanesinde yerini aldı.

"Düşelim bakalım yeniden Gossip Girl'e!"

Netflix, dün yapmış olduğu paylaşımla Gossip Girl’u platforma eklediklerini belirtti. "Düşelim bakalım yeniden Gossip Girl'e! XOXO" notu da düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Gossip Girl’un konusu

Dizi, Kristen Bell’in ”Who am I? xoxo Gossip Girl” sözleriyle başlar. Gossip Girl, Manhattan’da yaşayan bu 6 gencin hayatlarındaki olayları internette blog halinde yayınlar. Hatta bazen bu 6 genç, çevresindeki olayları Gossip Girl’ün blogundan öğrenir.

Dizi, Serena Van Der Woodsen’ın Manhattan’a geri dönmesiyle başlar. Serena, zengin bir ailenin kızıdır. Annesi Lily ve erkek kardeşi Eric ile yaşamaktadır. Güzel olmasının yanı sıra zekidir. Sıcakkanlılığı ile insanların sevgisini kolayca kazanmıştır. Serena’nın en iyi arkadaşı Blair Waldrof’dur. Modacı annesi Elenaor ile yaşamaktadır. Babası annesini ve onu 1 yıl önce terk etmiştir. Blair babasının eksikliğini sık sık hisseder. Aynı zamanda Blair, annesinin kendisini yeterince sevmediğini düşünmektedir. Ve, Serena’nın geri döndüğünü Gossip Girl aracılığı ile öğrenir ve endişeye kapılır. Çünkü erkek arkadaşı Nate’in, Serena’ya ilgi duyduğunun farkındadır.

Serena’nın Manhattan’dan ayrılma sebebinin altında, Nate ile birlikte olduktan sonra kendini suçlu hissetmesi vardır. Blair’ın bunu öğrenmesi fazla uzun sürmez. Arkadaşının kendisine ihanet ettiğini düşünür. Fakat, 2 yıldır birlikte olduğu Nate’i affetmekte zorluk çekmez. Böylece Serena ve Blair arasında bir çekişme başlar. Gossip Girl’ün her bölümünde mutlaka bir olay olmaktadır. Partiler de dizinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu 6 gencin renkli yaşamını anlatan dizide olaylar izleyiciyi sıkmadan anlatılır. Her gençlik dizisinde olduğu gibi; aşk, arkadaşlık ve eğlence ön plandadır.

Oyuncuları ve İsimleri Neler?

Bir zamanların efsane dizisi Gossip Girl’un oyuncu kadrosu şöyle;

Blake Lively / Serena van der Woodsen

Leighton Meester / Blair Waldorf

Penn Badgley / Dan Humphrey

Chace Crawford / Nate Archibald

Ed Westwick / Chuck Bass

Kelly Rutherford / Lily van der Woodsen

Matthew Settle / Rufus Humphrey

Taylor Momsen / Jenny Humphrey

Jessica Szohr / Vanessa Abrams

Zuzanna Szadkowski / Dorota Kishlovsky

Connor Paolo / Eric van der Woodsen

Kaylee DeFer / Ivy Dickens

Margaret Colin / Eleanor Waldorf

Amanda Setton / Penelope Shafai

Nicole Fiscella / Isabel Coates

Michelle Trachtenberg / Georgina Sparks

Robert John Burke / Bart Bass

Nan Zhang / Kati Farkas

Hugo Becker / Louis Grimaldi

Yin Chang / Nelly Yuki