Bir zamanların en sevilen dizilerinden Gossip Girl, Netflix'te yayınlanacak
Netflix, 2000'li yılların efsanevi gençlik dizisi Gossip Girl'ün tüm sezonlarını yayına aldı. Dizinin 6 sezonun tamamı Netflix’ten izlenebilecek.
2007 yılındaThe CW’de yayınlanmaya başlayan Gossip Girl, bir kitap serisinden uyarlama. 2007'den 2012'ye kadar yayınlanan dizide toplam 121 bölüm bulunuyor. Gossip Girl Türkiye’de ise ilk olarak Eylül 2008’de CNBC-e’de ekrana geldi. Yayınlandığı dönemlerde oldukça fazla sevilen bu gençlik dizisi Gossip Girl şimdi de dijital platform olan Netflix kütüphanesinde yerini aldı.
"Düşelim bakalım yeniden Gossip Girl'e!"
Netflix, dün yapmış olduğu paylaşımla Gossip Girl’u platforma eklediklerini belirtti. "Düşelim bakalım yeniden Gossip Girl'e! XOXO" notu da düştü.
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Gossip Girl’un konusu
Dizi, Kristen Bell’in ”Who am I? xoxo Gossip Girl” sözleriyle başlar. Gossip Girl, Manhattan’da yaşayan bu 6 gencin hayatlarındaki olayları internette blog halinde yayınlar. Hatta bazen bu 6 genç, çevresindeki olayları Gossip Girl’ün blogundan öğrenir.
Dizi, Serena Van Der Woodsen’ın Manhattan’a geri dönmesiyle başlar. Serena, zengin bir ailenin kızıdır. Annesi Lily ve erkek kardeşi Eric ile yaşamaktadır. Güzel olmasının yanı sıra zekidir. Sıcakkanlılığı ile insanların sevgisini kolayca kazanmıştır. Serena’nın en iyi arkadaşı Blair Waldrof’dur. Modacı annesi Elenaor ile yaşamaktadır. Babası annesini ve onu 1 yıl önce terk etmiştir. Blair babasının eksikliğini sık sık hisseder. Aynı zamanda Blair, annesinin kendisini yeterince sevmediğini düşünmektedir. Ve, Serena’nın geri döndüğünü Gossip Girl aracılığı ile öğrenir ve endişeye kapılır. Çünkü erkek arkadaşı Nate’in, Serena’ya ilgi duyduğunun farkındadır.
Serena’nın Manhattan’dan ayrılma sebebinin altında, Nate ile birlikte olduktan sonra kendini suçlu hissetmesi vardır. Blair’ın bunu öğrenmesi fazla uzun sürmez. Arkadaşının kendisine ihanet ettiğini düşünür. Fakat, 2 yıldır birlikte olduğu Nate’i affetmekte zorluk çekmez. Böylece Serena ve Blair arasında bir çekişme başlar. Gossip Girl’ün her bölümünde mutlaka bir olay olmaktadır. Partiler de dizinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu 6 gencin renkli yaşamını anlatan dizide olaylar izleyiciyi sıkmadan anlatılır. Her gençlik dizisinde olduğu gibi; aşk, arkadaşlık ve eğlence ön plandadır.
Oyuncuları ve İsimleri Neler?
Bir zamanların efsane dizisi Gossip Girl’un oyuncu kadrosu şöyle;
Blake Lively / Serena van der Woodsen
Leighton Meester / Blair Waldorf
Penn Badgley / Dan Humphrey
Chace Crawford / Nate Archibald
Ed Westwick / Chuck Bass
Kelly Rutherford / Lily van der Woodsen
Matthew Settle / Rufus Humphrey
Taylor Momsen / Jenny Humphrey
Jessica Szohr / Vanessa Abrams
Zuzanna Szadkowski / Dorota Kishlovsky
Connor Paolo / Eric van der Woodsen
Kaylee DeFer / Ivy Dickens
Margaret Colin / Eleanor Waldorf
Amanda Setton / Penelope Shafai
Nicole Fiscella / Isabel Coates
Michelle Trachtenberg / Georgina Sparks
Robert John Burke / Bart Bass
Nan Zhang / Kati Farkas
Hugo Becker / Louis Grimaldi
Yin Chang / Nelly Yuki