Bodrum’da evcil hayvan kabul eden oteller

Evcil dostlarımız bazen en büyük yol arkadaşlarımızdır. Tatile gitmeyi her aklımızdan geçirdiğimizde onları evde yalnız bırakmaktan endişe duyabiliriz. Uzun süreli tatillerde onların mamalarını ve sularını kontrol edecek, onlarla oynayacak ve canlarının sıkılmasını engelleyecek birilerini ararız. Bunu çözmenin en keyifli yolu ise artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen evcil hayvanlarımızla mükemmel bir tatil yapmak. Çoğu otel kuralları gereği evcil hayvan kabul etmiyor. Ancak evcil hayvanlarıyla birlikte konaklamak isteyenler için bu etken en önemli parametre.

Yaz ve tatil bir araya geldiğinde akıllara ilk gelen lokasyonların başında Bodrum geliyor. Bu yazımızda Bodrum’da evcil hayvanınızla konaklayabileceğiniz otelleri inceleyeceğiz.

Grand Yazıcı Torba Beach Club

Bodrum’un Torba mevkiinde yer alan Grand Yazıcı Torba Beach Club 2000 metrekarelik geniş tesisi ve denize sıfır oluşuyla öne çıkıyor. Otelde evcil dostlarınızla beraber konaklayabileceğiniz 4 adet villa, 4 adet süit oda, 12 adet bahçe ve deniz manzaralı deluxe oda bulunuyor. Her oda, Bodrum’un yaz sıcağına karşı koyabilmek için klimalarla donatılıyor.

Bodrum mimarisine sahip otelin restoranında Akdeniz esintili kahvaltı ve akşam yemeğinde ise; balık servisi, pide, lahmacun ve pizza servisleri yapılıyor. Restoranda Torba Koyu’na ve muhteşem deniz manzarasına karşı otelin lezzetleriyle bezeli masalarda keyifli vakitler geçirmek ise kaçınılmaz.

Otele sıfır plajında ise tertemiz suyla eğlenceli vakitler sizleri bekliyor. Spa merkezi ise yılın yorgunluğunu atıp gevşemek için muhteşem. Bodrum’a ulaşmak için 6 kilometrelik kısa bir mesafe kat etmeniz gerekiyor.

Bodrum Oscar Hotel

Bodrum Torba’da yer alan ve evcil hayvan kabul eden otellerden bir diğeri de Bodrum Oscar Hotel. Bodrum’un en temiz sahili olan Torba sahiline 500 metre uzaklıktaki otel konuklarına ücretsiz şezlong ve şemsiye sağlayarak onların denizin tadını rahatça ve her yönüyle çıkarabilmesini sağlıyor.

Sadeliği şıklıkla buluşturan odalara ve 100 kişi kapasiteli alakart restorana sahip Oscar Hotel, konuklarına konforlu bir hizmet sunuyor. Haftanın belirli günleri DJ performansı, Türk gecesi ve animasyon etkinlikleri düzenleniyor. Otelde; su topu, karaoke, ringo, dalış, tekne turu ve pilates gibi aktivite seçenekleri de bulunuyor. Otelin açık yüzme havuzunda serinleyebilir, havuz bardan alkollü veya alkolsüz içecek alabilirsiniz. Otelde barbekü partisi düzenleme imkanınız da bulunuyor. Antik Yunan Kenti Halikarnas’ı gezmek isterseniz 2 kilometre gibi kısa bir mesafe gitmeniz gerekiyor. Bodrum ise araba veya toplu taşıma ile yalnızca 8 dakika.

Dört Mevsim Hotel

Bodrum’a kuş bakışı bakmak ve harika manzaraya karşı bir tatil geçirmek ister misiniz? O zaman Dört Mevsim Hotel tam size göre! Bodrum Kumbahçe’de faaliyetini sürdüren otel, 13 odasıyla misafirlerini ve patili dostlarını bekliyor. Otelin manzarasına karşı yapılan kahvaltılarda misafirler güne bomba gibi başlıyor. 08.00 – 10.30 arasında servis edilen kahvaltı otel doluluğuna bağlı olarak açık büfe veya serpme kahvaltı şeklinde sunuluyor.

Sade dekore edilmiş odalar konforu da beraberinde getiriyor. Otel, plaja 150 metrelik mesafesiyle hanesine önemli bir artı eklemeyi başarıyor. Zeki Müren Müzesi, Bodrum Kalesi ve Barlar Sokağı otele yalnızca yürüme mesafesinde. Bodrum Marina ise 2 kilometrelik kısa bir uzaklıkta yer alıyor.

Artı Hotels Adult Only

Artı Hotels geniş bir bahçeye, rahat ve sade dekore edilmiş odalara, kafeteryaya, bara, restorana ve dinlenme salonuna sahip bir otel. Adından da anlaşılacağı üzere otele yalnızca 16 yaş ve üzeri misafirler kabul ediliyor. Otel evcil hayvanları ile gelen konuklara konaklama imkanı sunuyor. Bodrum Gümbet’te bulunan otel denizin yalnızca 1 üst sokağında bulunuyor. İnsana huzur veren bahçesinde sevdiklerinizle masa oyunları oynayabilirsiniz. Otelin sunmuş olduğu kahvaltı her sabah saat 08.00 – 09.00 arasında servis ediliyor. Akşam yemeği yine otelin restoranında çıkıyor. Dilerseniz odaya servis hizmetinden de yararlanabilirsiniz.

Costa Bodrum City Hotel

Konaklayanları hizmetiyle, odalarıyla ve aktiviteleriyle memnun etmekte oldukça iyi iş çıkaran Costa Bodrum City Hotel, Bodrum’un merkezinde yer alıyor. Otelin dış cephesi mavi beyaz Bodrum mimarisinin tipik bir örneği olarak karşınıza çıkıyor. Oteldeki oda seçenekleri ekonomik, standart ve comfort olarak belirlenmiştir.

Sabah kahvaltıları her sabah saat 08.00 – 10.00 arasında zengin çeşitleriyle açık büfe şeklinde servis ediliyor. Otelin restoranı da yemeye doyamayacağınız Akdeniz lezzetleri çıkararak konuklarını büyülüyor. Otelin güneşlenme teraslı açık havuzu son derece popüler.

Havuzun keyfini çıkarabileceğiniz gibi şezlonglarda güneşlenerek havuz bardan alacağınız içecekleri keyifle yudumlayabilirsiniz. Yüzmek için denizi tercih edecek konuklar, 300 metrelik kısa bir mesafenin ardından denize ulaşabilirler. Burada konuklar için şezlonglar ve güneş şemsiyeleri hazırlanmıştır Merkezi konumu sayesinde barlar sokağına, eğlence merkezlerine ve Bodrum’da görülebilecek her yere yürüme mesafesinde bulunan otel, otobüs terminaline de oldukça yakın.

La Chance Hotel & Spa

Bodrum Merkez’de, meşhur Yel Değirmenleri’ne yakın bir lokasyonda olan La Chance Hotel & Spa, 24 odasıyla konuklarını ve onların sevimli yol arkadaşlarını bekliyor. Otelde standart ve Deluxe oda seçenekleri bulunuyor. Deluxe odalar deniz manzarasıyla konuklarını büyülemeyi başarıyor.

Otelin kahvaltı salonunda güzel bir kahvaltıyla güne başladıktan sonra otelin bahçesinde manzarayı izleyebilir, evcil dostunuzu yürüyüşe çıkarabilir ve onunla eğlenebilirsiniz. Otelin açık yüzme havuzunda yüzdükten sonra şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkarabiliyorsunuz.

Otelde sporseverler için masa tenisi hizmeti veriliyor. Dileyenler dalış yaparak denizin derinlerindeki sırları keşfedebiliyorlar. Otel bünyesindeki sağlık merkezindeki Türk hamamı, spa, masaj ve sauna hizmetleri gevşeyip rahatlamanız için birebir. Pedasa Antik Kenti 3,5 km, Yüksel Çağlar Hatıra Ormanı ise 4,3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Ramada Resort By Wyndham Bodrum

Bitez mevkiinde konumlandırılmış olan Ramada Resort By Wyndham Bodrum evcil hayvanınızla birlikte konaklayabileceğiniz şahane bir seçenek olarak Bodrum’da sizi bekliyor. Otelde kara veya deniz manzaralı standart oda, süit oda, deluxe oda, junior süit, deluxe süit, aile odası ve 4 ya da 5 kişinin konaklayabileceği özel havuzlu villa seçenekleri mevcut.

Son derece lüks ve ferah bir dekorasyona sahip konuk odaları konforu da en üst noktadan sağlıyor.

Kahvaltı saati sabah 07.00 – 10.30 arası. Kahvaltı konsepti dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ekstra ücretlidir. Bodrum Ramada Resort By Wyndham’ın alakart şekilde hizmet sunan restoranı yaz aylarında otelin açık terasında konuklarına servis yapıyor. Kapalı ve açık yüzme havuzuna sahip otelde serin suların tadını çıkardıktan sonra şezlongunuza yaslanıp kitap okuyabilir, sohbet edebilir ve dinlenebilirsiniz.

Havuz bardan alacağınız içecekler ve atıştırmalıklar tatilinize keyif katacak. 5 kilometre uzaklıkta yer alan otelin anlaşmalı plajına ulaşmak için ücretsiz servis hizmetinden yararlanabilirsiniz. Otelin sağladığı tenis ekipmanlarını kullanabilirsiniz. Bali masajı ve aromaterapi masajı yaptırarak tam bir rahatlamaya kavuşabilirsiniz.

Otelde fitness merkezi, Türk Hamamı, jakuzi, solaryum, buhar odası ve ozon sauna da bulunuyor. Bodrum şehir merkezi otelden yalnızca 4 kilometre uzaklıkta. Milas Havalimanı ise otele 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Otelde transfer servisi mevcut.

Hotel Centro Bodrum

Hotel Centro Bodrum merkezde konumlanmış, her bir bileşeni son derece şık ve uyumlu döşenmiş bir otel. Otelin odalarının her biri havuz ya da bahçe manzaralıdır. Standart oda veya aile odasından kendinize uygun olanı seçebilir ve evcil hayvan kabul eden bu otelde tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Otelin yüzme havuzu serinlemek ve dinlenmek için idealdir. Havuzun etrafında bulunan çam ve muz ağaçları ortamın havasına hava katıyor.

Otelin kahvaltısı saat 08.00 – 10.00 arasında serpme kahvaltı şeklinde servis ediliyor. Kahvaltı sırasında portakal suyu ve kahve ikramı yapılıyor. Centro Hotel’in yeni açılan Gourmet restoranında leziz yemekler ve Meksika spesiyalleri servis ediliyor. Set menü şeklinde hazırlanan akşam yemeği saat 19.00 – 21.00 arasında çıkıyor. Havuz bardaki atıştırmalıklar ve içecekler de misafirlerin beğenisini kazanıyor.

Bardakçı Koyu plajına 800 metre uzakta konumlanmış olan otel konuklarına ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunuyor. Yat limanı da otele 800 metre uzaklıkta yer alıyor. Bodrum’a gidenlerin görmeden dönmediği Bodrum Kalesi otele 2 kilometreden daha yakın.

The Marmara Bodrum

Bodrumun mavi beyaz evlerini, Bodrum Kalesi’ni ve masmavi denizi gördüğünüz bir manzarayla güne başladığınızı hayal etmek eminim yüzünüzde bir tebessüm oluşturmaya yetecek. Bunun bir de gerçek olduğunu düşünün. The Marmara Bodrum konuklarının tam olarak bu manzarayla güne başlamalarını ve günü bitirmelerini sağlıyor. Merkezde konumlanan otel, modern mimarisi ve konforuyla öne çıkıyor. Otelin odalarında balkon bulunuyor ve evcil hayvanla birlikte konaklanabiliyor. 12 yaş altında çocuklar otele kabul edilmiyor.

Otelin kahvaltısı 07.00 – 10.00 arasında servis ediliyor. Mutfakta harikalar yaratan şeflerin tesisin kendi bahçesinden özenle seçtiği portakallarla yaptığı reçeller kahvaltılarda tatlı yiyip tatlı konuşalım deyimini gün yüzüne çıkarıyor. Taze ve doğal ürünlerle hazırlanmış kahvaltı yumuşacık ekmeklerle buluşunca konukların günü daha da aydınlanıyor.

The Marmara Bodrum Hotel’de ücretsiz şekilde tenis ve basketbol oynama imkanınız bulunuyor. Otelde bulunan Türk hamamı, sauna, jakuzi, buhar odası ve masaj hizmetleri gevşemek için birebir.

Otelin doğası, bahçesi, manzarası, tertemiz sulara ve sahil şeridine sahip plajları ve gece hayatı konuklarına hem hareketli hem de sakin bir tatilin kapılarını aralıyor. Bodrum Kalesi otelden yalnızca 1 kilometre uzaklıkta. Yat limanı ise araçla 2 dakikalık kısa bir mesafede. Bodrum Milas Havaalanına 15 dakika yol kat ederek ulaşabilirsiniz. Otelin anlaşmalı sahiline ücretsiz servisiyle gidebilir ve kendinizi denizin mavisine bırakabilirsiniz.

Villa Barrani Bodrum

Villa Barani Bodrum merkezde bulunan 15 kişilik konaklama kapasitesiyle butik bir konaklama imkanı sunuyor. Kalabalık arkadaş gruplarının ve ailelerin özel bir tatil planlaması yapmak istediklerinde oldukça ideal bir seçim. 4+2 odaya sahip villa, 480 metre karelik genişliğiyle hem toplu bir tatil yapmanıza hem de istediğinizde kendinize vakit ayırmanıza olanak sağlıyor.

Müstakil bahçe içerisindeki villa oldukça korunaklı ve güvenli. Doğa ve deniz manzarasına sahip villanın bahçesinde barbekü keyfi yapabilir, açık yüzme havuzunda manzaraya karşı serinleyebilir, villanın banyolarında yer alan jakuzi küvetlerini tercih edebiliyorsunuz.

Barrani Villa gerekli mutfak araç gereçlerine, fırına, ocağa, buzdolabına, bulaşık makinesine, çamaşır makinesine ve her odada klimaya sahip. Her şeyi düşünülmüş mutfakta dilediğiniz çeşitlilikte güzel bir kahvaltı hazırlayabilir, sevdiklerinizde manzara karşısında uzun uzun kahvaltı keyfi yapabilirsiniz. Merkezi konumuyla şehir merkezine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bodrum’da evcil hayvanınızla birlikte konaklayabileceğiniz, konuklarının memnuniyetini gözeten ve sağlayan, çeşitli fiyat skalasına sahip 10 oteli yukarıda listeledik ve biraz da bahsettik. Muğla’nın gözdesi Bodrum’a evcil dostlarınızı da beraberinizde götüreceğiniz bu oteller eminiz ki sizin de hoşunuza gidecek.

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