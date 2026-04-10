Boran Kuzum’un yer aldığı "Big Mistakes" dizisi Netflix’te rekor kırıyor

"BIG MISTAKES" DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Dizinin konusu, New Jersey’de bir kilisede rahip olan Nicky (Dan Levy) ve ilkokul öğretmeni kız kardeşi Morgan'ın (Taylor Ortega) bir dükkandan basit bir "imitasyon takı" sandıkları kolyeyi çalmalarıyla başlıyor. Ancak bu mücevher, Yusuf’un (Boran Kuzum) korumakla görevli olduğu pırlantalarla dolu gerçek bir kolyedir. Bu hata, iki kardeşi Yusuf tarafından kontrol edilen organize suç dünyasının tam ortasına çeker. Kadroda ayrıca ailenin otoriter annesi Linda rolünde usta oyuncu Laurie Metcalf yer alıyor.