Boran Kuzum’un yer aldığı "Big Mistakes" dizisi Netflix’te rekor kırıyor
Boran Kuzum’un uluslararası kadrosuna dahil olduğu Big Mistakes, suç ve komedi unsurlarını özgün bir aile hikayesiyle harmanlıyor. Netflix’te izleyiciyle buluşan dizi, yayınlandığı ilk andan itibaren büyük beğeni topladı.
Netflix, suç ve komedi unsurlarını ustalıkla harmanlayan yeni dizisi Big Mistakes’i 9 Nisan’da izleyicilerle buluşturdu. Schitt's Creek ile Emmy ödüllerini toplayan Dan Levy ve Rachel Sennott imzası taşıyan yapım, yayınlandığı ilk günden itibaren hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden yoğun ilgi görerek platformun popüler listelerinde zirveye yerleşti. 8 bölümden oluşan ilk sezon, Rotten Tomatoes üzerinde yüzde 94 gibi yüksek bir beğeni oranına ulaşarak nadir görülen bir başarıya imza attı.
BORAN KUZUM İÇİN YENİDEN YAZILAN BİR KARAKTER: YUSUF
Boran Kuzum, uluslararası kadrosunda bulunduğu "Big Mistakes" dizisinde, olayların merkezindeki Yusuf karakterine hayat veriyor. Başlangıçta senaryoda Rus veya Doğu Avrupalı olarak tasarlanan karakter, Boran Kuzum’un seçmelerdeki performansı, aksanı ve enerjisi doğrultusunda yaratıcı ekip tarafından "Türk" bir karaktere dönüştürüldü. Oyuncu, karakterin adının "Yusuf" olmasını kendisi önerirken, sahnelerdeki Türkçe doğaçlamalarıyla karaktere özgün bir kimlik kazandırdı.
"BIG MISTAKES" DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizinin konusu, New Jersey’de bir kilisede rahip olan Nicky (Dan Levy) ve ilkokul öğretmeni kız kardeşi Morgan'ın (Taylor Ortega) bir dükkandan basit bir "imitasyon takı" sandıkları kolyeyi çalmalarıyla başlıyor. Ancak bu mücevher, Yusuf’un (Boran Kuzum) korumakla görevli olduğu pırlantalarla dolu gerçek bir kolyedir. Bu hata, iki kardeşi Yusuf tarafından kontrol edilen organize suç dünyasının tam ortasına çeker. Kadroda ayrıca ailenin otoriter annesi Linda rolünde usta oyuncu Laurie Metcalf yer alıyor.
DAN LEVY'DEN "MUAZZAM BİR GERİ DÖNÜŞ"
Uluslararası basın yapımı övgüyle karşılarken Birleşik Krallık gazetesi Telegraph, diziye 5 yıldız vererek "Muazzam bir geri dönüş" ve dizinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan "Dan Levy'nin beklemeye değer görkemli dönüşü" değerlendirmelerinde bulundu.
Dizinin temposu ve oyuncu performansları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler projeye dair beğenilerini "Dan Levy yine döktürmüş", "Akıl dolu bir senaryo" ve "Laurie Metcalf her sahnede devleşiyor" sözleriyle dile getirdi.
Suç dramasını mizahla birleştiren "Big Mistakes", şu an Netflix’te izlenebilir.