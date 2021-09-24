Brezilyalı Yazar Paulo Coelho, Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adadı

Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun yeni kitabı "Okçu’nun Yolu (The Archer)" 21 Eylül’de raflarda yerini aldı. "Simyacı" başta olmak üzere 84 dilde yayımlanan kitaplarının toplam satışı 320 milyonu aşan Coelho, yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

"BU KİTAP SANA ADANMIŞTIR"

74 yaşındaki yazar Paulo Coelho, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mete Gazoz'a "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" dedi.

Coelho, Okçu’nun Yolu eseri için “Kaleme aldığım bu metinde yay, ok, hedef ve okçu aynı gelişim ve sınama mekanizmasının bütünleyici birer parçası” diyor.

OKÇU'NUN YOLU KİTABININ KONUSU

Daha önceki eserlerinde arayış öyküsü ile dikkat çeken yazar, bu kitabında da ok ile anlam arayışını bir araya getiriyor. Okçu'nun Yolu kitabında ülkenin en mahir okçusu Tetsuya bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken bir gün uzak diyarlardan gelen bir okçu ona meydan okur… Tetsuya bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır.

PAULO COELHO KİMDİR?

Paulo Coelho yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıydı. Bir süre gazetecilik yaptı ve 1986'da Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini Hac (özgün adı: "The Pilgrimage") adlı kitabında anlattı.

1988 yılında Simyacı romanı yayınlandı. Bu roman Coelho'yu en çok okunan çağdaş yazarlardan biri haline getirdi. 42 ülkede yayınlanan, 26 dile çevrilen Simyacı romanı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu.

Paulo Coelho pek çok saygın ödülün sahibi oldu; bunlar arasında Dünya Ekonomik Forumu'nun verdiği Crystal Award ve Fransız Légion d'Honneur nişanı da vardır. Yazar 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edildi. Coelho, ayrıca pek çok saygın basın kuruluşu için haftalık köşe yazıları yazmaktadır.

Paulo Coelho Rio de Janerio'da yaşamaktadır. Son romanı Elif, Portekizce'den sonra ilk olarak Türkçeye çevrildi ve Mart 2011'de yayınlandı.

Coelho, Brida (1990), Piedra Irmağı’nın Kıyısında Oturdum Ağladım (1994), Beşinci Dağ (1996), Işığın Savaşçısının Elkitabı (1997), Veronika Ölmek İstiyor (1998), Şeytan ve Genç Kadın (2000), On Bir Dakika (2003), Zâhir (2005), Portobello Cadısı (2006), Kazanan Yalnızdır (2008), Elif (2011), Akra’da Bulunan Elyazması (2012), Aldatmak (2014), Casus (2016) ve Hippi (2018) gibi yapıtlarıyla sürekli olarak çoksatar listelerinde yer aldı.