Bridgerton 4. Sezon 2. kısım yayında: Aşk, sırlar ve tüm detaylar

YAN KARAKTERLERİN DÜNYASINA YOLCULUK

Dizinin bu kısmında odak noktası sadece Bridgerton ailesiyle sınırlı kalmayıp, yan karakterlerin dünyasına da derinlemesine temas ediyor. Evlilik ve ebeveynlik sonrası Lady Whistledown kimliğinin ötesine geçmeye çalışan Penelope’nin değişimi dikkat çekerken, Stirling Evi’nde Francesca Bridgerton’ın hayatı John’un kuzeni Michaela Stirling’in gelişiyle bambaşka bir boyut kazanıyor. Benedict Bridgerton ise sezon ilerledikçe kendi kimliğini ve duygularını daha cesur bir şekilde sahiplenerek, serinin en güçlü karakter gelişimlerinden birine imza atıyor.