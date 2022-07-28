Bu fotoğraf çekildiğinde 19 yaşındaydılar... Bakın sonra neler oldu...

Carrie, 2001 yazında ABD'de Büyük Kanyon'u ziyaret etti. 19 yaşındaydı ve Arizona Eyalet Üniversitesi'nden dönerken ailesiyle birlikte Arizona'dan geçiyordu. Bu esnada aile milli parka uğradı...

Kayalıklarda New Mexico'daki uluslararası bir yatılı okuldan yeni mezun olan 19 yaşındaki Danimarkalı Kris Sorensen oturmuş manzarayı izliyordu. İkili orada tanıştı, yaklaşık 5 saat sohbet etti. Kanyondaki fotoğrafları da o zaman çekildi.

Gece vakti aileleri artık oradan gitmek istedi. 2001 yılıydı, her ikisinin de cep telefonu yoktu. Ama ikisinin de e-posta adresleri vardı. Farklı yönlere gitmeden önce birbirlerine mail adreslerini verdiler. Kris, Carrie'nin ilk mailini San Francisco'daki bir internet kafeden aldığında ailesiyle hala yoldaydı.

MEKTUP ARKADAŞI OLDULAR

Kris ve Carrie birbirlerine karşılıklı mesajlar göndermeye başladı. Yazışmaları, yaz ayında başlayarak sonbahara kadar devam etti. E-postalar aralıklı da olsa yazışmalar devam ediyordu.

Carrie, "Bu büyülü başlangıca sahip olduğumuz için, yapamayacağımız şeyleri birbirimizle paylaşabilme yetisini ve güvenliğini hissettik. Ve başka insanlarla paylaşmıyorduk" diyor. Kris, "Carrie'nin iç sırlarını biliyordum, o da benimkini biliyordu. Yine de hangi yemeği sevdiği hakkında hiçbir fikrim yoktu" diyor.

ÜNİVERSİTE DÖNEMİ VE İLİŞKİLER

Aradan aylar geçti. İkisi de üniversitedeydi. Carrie, Kris'in İskoçya'da biriyle çıktığını öğrendiğinde hissettiği hayal kırıklığını hala canlı bir şekilde hatırlıyor, "Bildiğim kadarıyla aramızda çok büyük bir bağ var. Sonra bir gün, birdenbire, diğer kızın adının sosyal medyasının her yerine olduğunu görüyorum"

Carrie'nin arkadaşı onun adına Kris'e tepki dolu bir e-posta gönderdi. Aradan daha fazla zaman geçti ve bu kez Carrie de başka biriyle görüşmeye başladı.Ama ikilinin mektup arkadaşlıkları devam ediyordu.

YIL 2008

Carrie ve Kris'in e-posta arkadaşlığı, ikisi üniversiteden mezun olduklarında, çalışmaya başladıklarında da devam etti. 2008'de, altı ay içinde ikisinin de uzun süreli ilişkileri bitti. Ayrılıkların ortasında, Carrie ve Kris birbirlerine daha sık e-posta göndermeye başladı. Sonra görüntülü aramalar başladı. Yazışmaları arttıkça, her zaman hissettikleri derin bağın hala güçlü olduğu açıktı.

KRİS ABD'YE GİTTİ, İLK TANIŞTIKLARI GÜNÜN YILDÖNÜMÜNDE...

Ve Kris, ABD'de Carrie'yi ziyaret etmeye karar verdi. Havaalanında buluştular ve ilk tanıştıkları günün yıl dönümünde birlikte Büyük Kanyon'a döndüler. Yedi yıl sonra Hopi Noktası'ndaki aynı yerde birlikte oturdular. Kris'in Amerika ziyareti sırasında ikili, uzun mesafeli bir ilişkinin nasıl yürüyebileceğini tartıştı. O sonbaharda Carrie de İngiltere'ye Kris'i ziyarete gitti.

VE EVLENDİLER...

Vize ve göçmenlik yasalarını araştırıyorlardı ki Carrie'nin hamile olduğunu öğrendiler. Carrie, bunun "kesinlikle plana dahil olmadığını" söylüyor, ancak ikisi de çok mutluydu. Planlarını hızlandırdılar ve 2009'da oğulları doğmadan hemen önce Carrie'nin annesinin arka bahçesinde evlendiler.

Çift, Kris'in yeşil kartını beklerken, oğullarının ilk 10 ayında farklı ülkelerde yaşamak zorunda kaldı. Bu kolay bir ayrılık değildi, ancak 2009'un sonlarında Kris ABD'ye taşındı.

YIL 2022

Bugün, Carrie ve Kris, California'da üç oğluyla birlikte yaşıyor. Carrie, fantastik roman sevgisini CK Sorens adı altında bir fantezi yazarı olarak bir kariyere dönüştürürken, Kris Google'da çalışıyor.