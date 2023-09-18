Bugün hangi diziler var? 18 Eylül TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)
Televizyon dizileri artık hayatımızın bir parçası. Dizi sezonunun başlamasıyla birlikte seyirciler ulusal kanalların yayın akışlarını merak ediyor. Peki bugün hangi diziler var? İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışı..
Diziler teker teker yeni sezona merhaba diyor. Akşam dizilerini yakından takip eden izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak merak ediyor. Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8... Pazartesi günü için 'hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna baktık. İşte 18 Eylül Pazartesi günü TV yayın akışı...
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ KANALDA, HANGİ DİZİ VAR?
Show Tv - 20:00 Yedi Bela Hüsnü
Trt1 - 20:00 Gönül Dağı - Tekrar
Atv - 20:00 Safir
Kanal D - 20:00 Dilek Taşı - Tekrar
Fox Tv - 20:00 Bambaşka Biri - Yeni Bölüm
Star Tv - 20:00 Ömer - Yeni Bölüm
TV8 - 20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm