Bugün hangi diziler var? 18 Eylül TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Diziler teker teker yeni sezona merhaba diyor. Akşam dizilerini yakından takip eden izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak merak ediyor. Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8... Pazartesi günü için 'hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna baktık. İşte 18 Eylül Pazartesi günü TV yayın akışı...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ KANALDA, HANGİ DİZİ VAR?

Show Tv - 20:00 Yedi Bela Hüsnü

Trt1 - 20:00 Gönül Dağı - Tekrar

Atv - 20:00 Safir

Kanal D - 20:00 Dilek Taşı - Tekrar

Fox Tv - 20:00 Bambaşka Biri - Yeni Bölüm

Star Tv - 20:00 Ömer - Yeni Bölüm

TV8 - 20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm