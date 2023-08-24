Burak Deniz ve Hande Erçel’i buluşturan “Bambaşka Biri”nden ilk tanıtım! İşte konusu ve oyuncuları

Daha önce Aşk Laftan Anlamaz dizisinde partner olan ikili Burak Deniz ve Hande Erçel yıllar sonra yeniden bir araya geliyor. Hande Erçel ve Burak Deniz’i bir araya getiren, FOX’un yeni dizisi “Bambaşka Biri”nin ilk tanıtımı yayınlandı. FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak “Bambaşka Biri” için geri sayım başladı.

Bambaşka Biri konusu nedir?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Bambaşka Biri ne zaman başlıyor?

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözüpek savcı Leyla karakterine hayat verdiği “Bambaşka Biri” 11 Eylül Pazartesi FOX’ta başlıyor. TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor.

Bambaşka Biri dizisi oyuncu kadrosu

Bambaşka Biri dizisinin oyuncu kadrosunda

Hande Erçel,

Burak Deniz,

Cem Davran,

Menderes Samancılar,

Ferit Aktuğ,

Begüm Akkaya,

Uğur Uzunel,

Polen Emre,

Gülçin Hatıhan,

Aslı Orcan,

Berrin Arısoy,

Muttalip Müjdeci yer almaktadır.

Bambaşka Biri tanıtım fragmanı

Burak Deniz ve Hande Erçel’i yıllar sonra bir araya getiren “Bambaşka Biri”nin tanıtımı sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanarak en çok konuşulan konular arasında şimdiden yerini aldı.