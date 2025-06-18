Çamaşır makinesinde giysi dışında yıkayabileceğiniz 10 şey

Çamaşır makinesi denince akla ilk olarak kirli giysiler gelir. Ancak bu pratik ev aleti, sadece kıyafetleri değil, evin farklı köşelerinde kullanılan birçok eşyayı da tertemiz yapabilir. Ayakkabılardan banyo paspasına, mutfak bezlerinden peluş oyuncaklara kadar pek çok şey çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir. Doğru ayar ve birkaç küçük önlemle hem hijyen sağlar hem de zaman kazanırsınız. İşte çamaşır makinenizle sandığınızdan çok daha fazlasını yapabileceğinizi kanıtlayan 10 eşya!