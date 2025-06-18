Çamaşır makinesinde giysi dışında yıkayabileceğiniz 10 şey
Çamaşır makineniz sadece giysiler için değil! Günlük hayatınızda kullandığınız birçok eşyayı da makinede kolayca ve hijyenik şekilde temizleyebilirsiniz. İşte makinede yıkanabilir 10 şaşırtıcı eşya!
Çamaşır makinesi denince akla ilk olarak kirli giysiler gelir. Ancak bu pratik ev aleti, sadece kıyafetleri değil, evin farklı köşelerinde kullanılan birçok eşyayı da tertemiz yapabilir. Ayakkabılardan banyo paspasına, mutfak bezlerinden peluş oyuncaklara kadar pek çok şey çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir. Doğru ayar ve birkaç küçük önlemle hem hijyen sağlar hem de zaman kazanırsınız. İşte çamaşır makinenizle sandığınızdan çok daha fazlasını yapabileceğinizi kanıtlayan 10 eşya!
Spor ayakkabılar
Tül bir çamaşır torbasına koyarak, düşük ısıda ve sıkma yapmadan yıkayabilirsiniz. Tabanlarını önceden fırçalamak iyi olur.
Duş perdesi (plastik veya kumaş)
Ilık suda ve nazik programda deterjanla yıkanabilir. Küf oluşumunu önler.
Oyuncak peluşlar
Fermuarlı yastık kılıfı veya çamaşır torbasında, hassas programda yıkayabilirsiniz.