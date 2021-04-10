Camlardaki çizikleri yok etmenin 4 kolay yöntemi

Eşyaların sürekli sürtünmesinden, evcil hayvanın keskin tırnaklarından veya cama sürtünen dallarına kadar pencere camlarında, evdeki cam eşyalarda, masalarda, göze çirkin görünen çizikler oluşabilir. Hasarın onarımına her zaman bir uzman dahil olmak zorunda değil, evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz yöntemler de faydalı olacaktır. İşte camlardaki çizikleri yok etmenin 4 kolay yolu...

Camdaki çizikler neden ve nasıl oluşur?

Cam çizikleri, evinizdeki her türlü yıpranmadan dolayı olabilir. Çoğunlukla çizikler zamanla ortaya çıkar ve kaynakları bilinmeyebilir. Nasıl olursa olsun hafif çizikler kolaylıkla tamir edilebilir.

Hasar derinse eğer örneğin, camda tırnağınızla hissedebileceğiniz bir oyuk varsa profesyonel bir onarım servisine danışmak isteyebilirsiniz. Pencere camlarındaki büyük çizikler veya çatlaklar yüzünden camın değiştirilmesini gerektirebilir. Şimdi gelelim camlardaki çizikleri kolayca yok etme yöntemlerine...

Camdaki ya da Penceredeki Çizikleri Çıkarmanın Kolay Yöntemleri

Genellikle evde bulunan malzemeleri kullanarak camdaki çizikleri gidermenin basit yolları vardır.

Yöntem 1: Diş macunu veya topuk taşı kullanın

Normal beyaz diş macunu veya sıvı sabun, camdaki ince çizikleri kapatabilir.

Malzemeler:

Sade beyaz diş macunu (kabartma tozu içeren ve / veya beyazlatma amaçlı formüle edilmiş çeşitler jel formüllerinden daha iyi sonuç verir); veya

Sıvı el temizliği için kullanılan sabun.

Yumuşak bir bez veya eski bir bez.

Nasıl Uygulanır:

Önce alanı temizleyin ve kurumasını bekleyin. Hafif nemli bir bez üzerine az miktarda diş macunu sürün ve küçük, dairesel hareketler ile çizik üzerine bastırarak ovalayın. Yaklaşık 30 saniye ovalamaya devam edin. Fazla diş macununu silmek için temiz bir bez kullanın ve çiziğin cilalanıp temizlenip temizlenmediğine bakın. Gerektikçe tekrarlayın

Yöntem 2: Oje ile düzeltin

Şeffaf bir oje, tırnak parlatıcısı cam çiziklerini gizlemeye yardımcı olur.

Malzemeler:

Aseton

Şeffaf oje ya da tırnak parlatıcısı

Kağıt havlu

Nasıl kullanılır:

Çiziğin olduğu bölgeye ince bir tabaka şeklinde şeffaf oje sürün ve kurumasını bekleyin (yaklaşık 1 saat) Oje kuruduktan sonra, yüzey üzerinde kalan kısmı aseton ile ıslattığınız bir bezi kullanarak temizleyin ve çiziğin dışında kalan fazla ojeyi temizleyin.

Yöntem 3: Cam Parlatma

Camınız biraz daha bakıma ihtiyaç duyuyorsa ve yine de bir “Kendin Yap” çözümünü tercih ediyorsanız, cam cilalama ürünü deneyin.

Malzemeler:

Cam parlatma ürünü

Yumuşak bez veya sünger/bulaşık süngeri

Nasıl kullanılır:

Cilayı etiket üzerindeki talimatları takip ederek uygulayın, aşırı miktarlarda yeni çiziklerin oluşmasına neden olabileceğinden tek seferde çok fazla ürün kullanmamaya özen gösterin. Bittiğinde fazlalıkları temiz ve nemli bir bezle ya da süngerle silin.

Yöntem 4: Cila Teli / Çelik Yün İle Cam Çiziklerini Yok Etme

Cila Teli ve Çelik Yün ile camdaki çizikleri giderebilirsiniz. Uygulama sonrasında bez ile yüzeyi temizleyin. Çünkü uygulama yaptığınız yüzeydeki pas veya kir birikmesi nedeniyle cam yüzeyde yeni çizikler oluşturabilir.

Malzemeler:

İnce çelik yün / Cila teli

Temiz bir bez

Nasıl kullanılır: