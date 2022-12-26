Çarpık Çizgiler (God's Crooked Lines) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Uyarlama mı?

Netflix Türkiye'de geçen hafta (12-18 Aralık 2022) en çok izlenen film Çarpık Çizgiler oldu. 9 Aralık'ta yayınlanan psikolojik gerilim türündeki Çarpık Çizgiler (God's Crooked Lines) filminin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...

Çarpık Çizgiler (God's Crooked Lines) filmi uyarlama mı?

Torcuato Luca de Tena'nın aynı adlı romanından uyarlama.

Çarpık Çizgiler (God's Crooked Lines) filminin konusu ne?

Netflix, Çarpık Çizgiler filminin konusunu şöyle paylaşıyor: Özel bir dedektif olan Alice, paranoyayı simüle eden bir psikiyatri hastanesine yatırılır. Amacı, üzerinde çalıştığı davayla ilgili kanıt toplamaktır: belirsiz koşullar altında bir mahkumun ölümü. Ancak hapiste karşılaşacağı gerçek, beklentilerini aşacak ve kendi akıl sağlığını sorgulayacaktır. Bilinmeyen ve heyecan verici bir dünya gözlerinizin önünde belirecek.

Çarpık Çizgiler (God's Crooked Lines) filmi oyuncu kadrosu