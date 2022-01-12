Cesaret, tutku ve başarı: Müge Uz

Kyani’de Türkiye’den sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Müge Uz; “Sanırım ben yaşamak için çalışan değil, çalışmak için yaşayan bir insanım” diye özetliyor başarısının sırrını... Kariyer hikayesinde altını çizmemiz gereken bazı kelimeler var. O kendi masalını yaratmış, bu masalı ondan dinlemek istedik.

“İş hayatına 2001 senesinde bağımsız denetim yaparak başladım. İdealim pazarlama alanında çalışmaktı ama aile finansçı olunca, o dönemlerin, yeni mezunlar için en popüler mesleklerinden biri olan denetçiliğe yöneldim” diyor Müge Uz kariyer hikayesinin başlangıç noktasını anlatmaya. İyi bir pazarlamacı olmasında ise finans bilgisinin ve tecrübesinin büyük etkisi olduğunun altını çiziyor. Hayatın direksiyonunu nasıl farklı bir yöne kırdığını sorduğumuzda ise; “10 sene öncesinde kadar perakende sektöründe global ve büyük lokal firmalarda çalışıyordum ancak o dönemde ‘network marketing’ ile tanışınca kendimi buldum. Sektörün insanlara sunduğu iş fırsatı ve ekonomik özgürlük ile hayatlara dokunmak bana büyük bir haz verdi. Bir kere kanıma girince de sonrasında başka bir sektörde çalışmayı düşünmedim” diyor. Onlarca farklı ülkede, pazarlamanın iletişimden ürün geliştirmeye, dijital pazarlamadan pazar araştırmasına kadar farklı farklı alanlarda görev aldıktan sonra pandemi süreciyle tekrar Türkiye’ye dönen Uz; şimdi Kyani’de Türkiye’den sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyor. Ve bize işini neden çok sevdiğini şöyle anlatıyor: “Kyani; e-ticaretin marka elçiliği ile harmanlandığı, yeni nesil bir ticaret modeli. 50’nin üzerinde ülkede operasyonları var. Doğal içerikli çok güçlü gıda takviyelerini ürün portföyünde bulunduruyor. Türkiye’den sorumlu olmak da en güzeli, çünkü Türkiye Kyani’nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en fazla büyüyen ve en başarılı ülke.”

BAŞARININ SIRRI

“Çalışmak... Çok çalışmak! Ama planlı çalışmak ve çalışmaları somut verilere dayandırmak. Açık iletişim ise başarıya giden en kestirme yol!” İşte Uz’a göre kariyer hikayesindeki başarının sırrı bu birkaç anahtar cümlede saklı. Müge Uz, finans sektöründeyken, henüz satış nedir bilmeden kendisini ticari yönetici pozisyonunda bulduğunu; üstlendiği global rol gereği Malezya’ya gittiğindeyse bu ülke hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyor. İşe olan tutkusu ve cesareti ise onun merdivenleri yorulmadan ve heyecanla çıkmasını sağlayan en büyük güç bize sorarsanız. Kurduğu şu cümle ise aslında her şeyin özeti gibi: “Sanırım ben yaşamak için çalışan değil, çalışmak için yaşayan bir insanım.” Uz’un kariyerine yeni başlayanlar için de önerileri var: “Nereden başladıkları önemli değil, yeter ki hayallerinin peşinden koşsunlar. Yaptıkları işe değer katmaya baksınlar. Bulundukları yerde ve görevde gerekli deneyimi kazandıktan sonra yurt dışı fırsatlarını takip etsinler, global bir deneyime sahip olmak gerçekten kişiyi bambaşka biri yapıyor ve yaptıkları işten haz almaya baksınlar, mutlu çalışan demek, mutlu sonuçlar demek. Kendilerine yatırım yapmayı, kendilerini geliştirmeyi de ihmal etmesinler. ‘Ben yaparım!’ dediğiniz sürece yapamayacağınız şey yok.”

“Nereden başladıkları önemli değil, yeter ki hayallerinin peşinden koşsunlar. ‘Ben yaparım!’ dediğiniz sürece yapamayacağınız şey yok.”

Kendinizi mutlu hissettiğiniz zamanlarda genellikle nerede, ne yapıyor oluyorsunuz?

Ailemle, dostlarımla, iş arkadaşlarımla ve ve Kyani’nin başarılı, azimli iş ortakları ile oluyorum. Onlar da benim ailem. İşe her sabah gelirken yeni bir heyecanla geliyorum.

Beslenme düzeniniz nasıl?

İşim gereği sağlıklı beslendiğime inanıyorum. Malum gıda takviyesi sektöründeyim ve son dönemlerde besinlerden gereken tüm mineral ve vitaminleri alamıyoruz bu nedenle de doğru gıda takviyelerini düzenli kullanmak çok önemli. Ayrıca çok da iyi bir beslenme koçum var. Kendisi Mel Gibson, Oprah Winfey gibi pekçok ünlünün yaşam koçluğunu yapmış, beslenme ve fitness uzmanı, TV kişiliği ve şimdi Kyani Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi; Mark Macdonald. Onun hazırlamış olduğu ‘Nitro Nutrition’ isimli üç fazdan oluşan sağlıklı yemek tariflerini uyguluyorum, düzenli egzersiz yapıyorum ve Kyani ürünleri kullanıyorum.

VAZGEÇİLMEZ 10’U

Ailem: Aile benim için her şey; onlar mutlu, ben mutlu. Dostlarım: Onlarla olduğum zaman hep keyifli çünkü hayatı paylaşıyoruz. Kyani: Aile. İşim: Hayata tekrar gelsem yine pazarlama yapmak isterdim. Yurt dışı: Kesinlikle kariyer hayatınızda lazım ama benim dönüş yolum hep ülkem, Türkiye’yi çok seviyorum. İzmir: Doğduğum, büyüdüğüm yer. Özlüyorum. Sıcak hava: İş fırsatlarını değerlendirirken bile sıcak ülkeler, seçim yaparken önceliğim oluyor. Mutluluk: Elindekilerin kıymetini bilmek ve şükretmek. Sağlık: Sağlıklıysak çok şanslıyız. Sağlıklı bir yaşam içinse bunlar şart: İyi beslenme, egzersiz ve gıda takviyesi desteği. Plan yapmak: Planınız yoksa ve bu planı aksiyona dönüştürmüyorsanız, başarılı olmanız zor.

BOŞLUK DOLDURMACA