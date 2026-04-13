Coachella 2026 sahnesinde Justin Bieber: Kariyerinin tüm hitlerini seslendirdi
Dünyanın en prestijli müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella, bu yıl 10 Nisan’da Kaliforniya’daki Colorado Çölü’nde kapılarını açtı. İki hafta sonuna yayılan ve 19 Nisan’a kadar devam edecek olan festivalin ikinci gecesinde, en çok beklenen anlardan biri yaşandı ve sahne sırası pop müziğin küresel figürü 32 yaşındaki Justin Bieber’a geldi...
11 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleşen konserde Bieber, abartıdan uzak, günlük bir stil tercih ederek kapüşonlu üst, şort ve güneş gözlüğüyle hayranlarının karşısına çıktı. Sahne enerjisini izleyicilerle kurduğu diyaloğa dayandıran sanatçı, performansının başında "Bu gece hangi şarkıyı duymak istediğinizi söyleyin" diyerek hem alandaki kalabalığı hem de canlı yayın takipçilerini repertuvar seçimine dahil etti. Gecenin en dikkat çekici kısımlarından biri, sanatçının son dönem çalışmaları olan SWAG ve SWAG II albümlerindeki parçaları ilk kez canlı olarak seslendirmesiydi.
GEÇMİŞTEN BUGÜNE BİR KARİYER ARŞİVİ
Bieber, performansını sadece şarkılarıyla değil, kişisel kariyer arşivinden kesitlerle de destekledi. Sahnede bir dizüstü bilgisayar kullanarak YouTube’da keşfedilmesini sağlayan ilk amatör cover videolarını ve geçtiğimiz haziran ayında viral olan bir magazin muhabiri ile yaşadığı "Stands On Business" diyaloğunu dev ekranlara yansıttı.
Sahnede ise nostaljik parçalarından "Baby" ve "Beauty and a Beat" gibi kariyerinin dönüm noktası olan hitlere yer verdi. Bieber, sahne konukları arasında yer alan Wizkid, Tems, the Kid LAROI, Dijon ve Mk.gee gibi isimleri ağırlayarak müzikal çeşitliliği artırdı.
KONSERİN DUYGUSAL ANI
Konserin duygusal anlarından biri, Bieber’ın “Everything Hallelujah” şarkısını seslendirirken yaşandı. Sanatçı, kendisini izlemeye gelen 29 yaşındaki eşi Hailey ve 19 aylık oğulları Jack Blues’a sahneden seslendi. O anlarda Hailey’nin verdiği yanıt sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Bieber'ın son dönemdeki imajı ve ticari girişimleri de sahnedeydi. Şubat ayındaki Grammy performansında tercih ettiği ve kendi markası olan SKYLRK imzalı tasarımlar, hayranları arasında yeni bir moda akımı başlatmış durumda. Özellikle sırtındaki dövmenin, Hailey’nin Mart 2020 ELLE dergisinin kapağındaki portresi olduğu yönündeki teoriler, sadık hayran kitlesi "Belieberlar" arasında güncelliğini koruyor.