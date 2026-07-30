Daha 17 10. bölüm fragmanı yayınlandı

DAHA 17 9. BÖLÜM ÖZETİ

Yurdun kapatılacağı haberi, Aras ve arkadaşlarının hayatını altüst eder. Çocukların farklı şehirlere gönderilecek olması, Aras için yalnızca yuvasını kaybetmek anlamına gelmez. Kardeşini bulmak için bu şehirde kalmak zorunda olan Aras, hayatının en önemli arayışıyla arkadaşlarının geleceği arasında sıkışıp kalır. Yurdu terk etmeyi reddeden Aras ve arkadaşları, geceyi yurdun bahçesinde geçirmeye karar verir. Aras'ın bu mücadelesinde en büyük destekçilerinden biri, Barış ve Özlem olacaktır.