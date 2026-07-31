Daha 17 10. bölümden 2. fragman yayınlandı

17 yaşındaki Aras’ın kardeşini bulma çabasını merkezine alan Daha 17’de heyecan dorukta. Kendisini Bodrum’a getiren Serhat’ı (Çağdaş Onur Öztürk) alıkonulduğu yerde bulan Aras (Çağan Efe Ak), Demir’e ulaşma noktasında umutlandı. “Tanıdığın biri mi benim kardeşim?” sorusuna aldığı olumlu yanıtla hikayede kritik bir eşik aşıldı.

“ARAS SÜREKLİ ENSEMİZDE”

Tanıtımın devamında Hakan’ın (Armağan Oğuz), “Aras sürekli ensemizde. Onu zapt etmenin bir yolunu bulana kadar dişimizi sıkacağız” çıkışı, durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Şebnem’in (Nesrin Cavadzade), “Ben Aras'ı da ona sahip çıkanını da zapt edeceğim merak etme sen” yanıtı, Aras’ın işinin pek de kolay olmayacağını gösterdi. Akabinde Serhat’ın Akkaya Ailesi’nin evine getirildiği görüldü.

“BULDUN MU YOKSA?”

Daha 17, merakla beklenen yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.