Daha 17 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

DAHA 17 SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Son bölümde Aras, kardeşine dair ulaştığı yeni bir ipucuyla yeniden umutlansa da aldığı kötü haberle büyük bir yıkım yaşadı. Teoman ise Aras'ın içinde bulunduğu durumdan habersiz attığı bir adımla ikili arasındaki gerilimi hiç olmadığı kadar artırdı.

Yaşananlara tanık olan Leyla, ilk başta Aras'a tepki gösterse de daha sonra onu anlamaya çalıştı. Ancak Aras, yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından kimseye kendini anlatmak istemeyince Leyla da ondan uzaklaşmayı tercih etti. Her şeyini kaybettiğini düşündüğü sırada yeni bir belayla karşı karşıya kalan Aras'ın yardımına bu kez Teoman yetişti. Bu gelişme, ikili arasındaki karmaşık ilişkiyi daha da farklı bir boyuta taşıdı.