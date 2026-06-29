Daha 17 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
İzleyiciden tam not alan Daha 17 dizisi, heyecan dolu 6. bölümüyle ekranlara gelirken, dizinin sıkı takipçileri internet arama motorlarında "Daha 17 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularının yanıtını aramaya başladı.
Daha 17'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serhat'ın Hakan'ı gerçekleri söylemek ile tehdit ettiği görülüyor. Bu durum karşısında çaresiz kalan Hakan'ın Şebnem'e bütün gerçekleri anlattığı fragmanda yer aldı.
DAHA 17 6. BÖLÜM FRAGMANI
DAHA 17 SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Son bölümde Aras, kardeşine dair ulaştığı yeni bir ipucuyla yeniden umutlansa da aldığı kötü haberle büyük bir yıkım yaşadı. Teoman ise Aras'ın içinde bulunduğu durumdan habersiz attığı bir adımla ikili arasındaki gerilimi hiç olmadığı kadar artırdı.
Yaşananlara tanık olan Leyla, ilk başta Aras'a tepki gösterse de daha sonra onu anlamaya çalıştı. Ancak Aras, yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından kimseye kendini anlatmak istemeyince Leyla da ondan uzaklaşmayı tercih etti. Her şeyini kaybettiğini düşündüğü sırada yeni bir belayla karşı karşıya kalan Aras'ın yardımına bu kez Teoman yetişti. Bu gelişme, ikili arasındaki karmaşık ilişkiyi daha da farklı bir boyuta taşıdı.
Bölümün sonunda ise Aras, yeniden umutlanmasını sağlayacak önemli bir haber aldı. Ancak kardeşini bulma yolunda ilerleyebilmesi için önce bu süreçte kırdığı insanların gönlünü kazanması gerekiyor. Öte yandan Teoman, Aras ile Serhat arasında gizli bir bağlantı olduğundan şüphelenmeye başladı. Serhat'ı takip eden Teoman'ın ulaştığı yeni ipucu ise gelecek bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı artırdı.