Daha 17 dizi konusu nedir, oyuncuları kim?
Kanal D’nin yeni içeriği Daha 17 için geri sayım başladı. Pastel Film imzasını taşıyan Daha 17 hikayesi ve oyuncu kadrosuyla mercek altına alındı. İşte Daha 17 dizisinin konusu, oyuncu kadrosu...
Kanal D ekranları, gençlik enerjisini ve heyecan dolu serüveni aynı hikayede buluşturan Daha 17 dizisi ile yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.
DAHA 17 DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Daha 17 dizisi hayatının daha baharında ama omuzlarında büyük yükler taşıyan Aras’ın hikayesini anlatıyor. Aras’ın uzun zamandır kaybettiği kardeşini bulma mücadelesi üzerine kurulu hikayede, İstanbul’da yapılan çekimler, Bodrum’a kadar uzanacak. Aras, bu mücadelesinde sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da büyük değişimler yaşayacak. Sırların ve aşkın ortaya çıkacağı bu yolculuk ise milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Bodrum’a adım atan Aras, hem kardeşinin izini sürecek hem de Akkaya ailesinin dünyasına dahil olacak. Zorlu sınavlardan geçecek olan Aras’ın yolu ise Leyla ile kesişecek.
OYUNCU KADROSU
Başrolde Aras karakterinde göreceğimiz genç yetenek Çağan Efe Ak yer alıyor. Leyla karakterini ise güzelliğiyle konuşulan Ceren Ayruk oynayacak. Daha 17 dizisinin Şebnem karakterini oynayan isim ise ödüllü oyuncu Nesrin Cavadzade olacak. Dizinin Serhat’ı başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk olarak karşımıza çıkıyor.
Kadronun dikkat çeken diğer isimleri arasında Deniz rolünde göreceğimiz Helin Elveren bulunuyor. Teoman rolüyle Ata Yaşat’da , Daha 17 dizisinde bulunuyor.