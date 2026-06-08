Daha 17 oyuncusu Ata Yaşat kimdir, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Daha 17 dizisi, güçlü hikâyesi ve genç oyuncu kadrosuyla kısa sürede ilgi odağı oldu. Dizide Teoman karakterini canlandıran Ata Yaşat da özellikle ilk bölümlerin ardından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı.

ATA YAŞAT KİMDİR?

Ata Yaşat, oyunculuk ve modellik alanlarında kariyer yapan genç isimlerden biridir. Küçük yaşlardan itibaren reklam projelerinde yer alan Yaşat, daha sonra televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Genç oyuncu, geniş kitleler tarafından ilk olarak Kanal D'nin ilgi gören yapımlarından Sadakatsiz dizisiyle tanındı. 2026 yılında ise Daha 17 dizisinde Teoman karakteriyle ekranlara döndü.

ATA YAŞAT KAÇ YAŞINDA?

2002 yılında dünyaya gelen Ata Yaşat, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

Genç yaşına rağmen reklam ve televizyon projelerinde önemli deneyimler kazanan oyuncu, kariyer basamaklarını istikrarlı şekilde çıkmaya devam ediyor.

ATA YAŞAT NERELİ?

Ata Yaşat'ın doğum yeri ve memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor. Oyuncunun biyografisinde daha çok kariyeri, rol aldığı projeler ve modellik çalışmaları öne çıkıyor.