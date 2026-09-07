Daha 17, yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Daha 17'nin yeni bölümünü takip eden izleyiciler, Kanal D ekranlarından gelecek yeni bölüm tanıtımını bekliyor. Son bölümde yaşananların ardından Aras ve Teoman başta olmak üzere karakterlerin hikâyelerinde yaşanacak değişimler izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte dizideki gelişmelerin nasıl şekilleneceği daha da netlik kazanacak.

DAHA 17 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşinin izini sürerken ağır bir hayal kırıklığı yaşayan Aras, en zor anında yanında bulduğu Leyla'ya ilk kez içini açar. İkili giderek yakınlaşır. Serhat'tan gelen bir haber, Aras'ın umutlarını yeniden canlandırır. Ancak Hakan ve Şebnem, sırlarını korumak için tehlikeli bir plan hazırlamaktadır.

Teoman'ın evde düzenlediği habersiz parti bütün hesapları altüst eder. Deniz, Aras'ın peşinden giderken kendini beklenmedik bir krizin ortasında bulur. Aynı gece Akkaya villasında gerçeğin peşine düşen Aras, açacağı kapının ardında neyle karşılaşacaktır?