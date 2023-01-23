Hem kayak sporu hem de snowboard için uygun olan pistleri ve ulaşım kolaylığı Davraz Kayak Merkezi’nin popülaritesini her yıl artırıyor. Hem yeni başlayanlar hem de uzman kayakçılar için pistler bulunuyor. Peki Davraz Kayak Merkezi nerede? Nasıl gidilir? Davraz Kayak Merkezi'ne dair tüm bilmeniz gerekenler... (Bu yazının ardından Saklıkent Kayak Merkezi nerede? Nasıl gidilir? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

Davraz Kayak Merkezi hakkında

Davraz Dağı, 2635 m zirve yüksekliği ile, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde, Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen ve Isparta Ovası’nı kuşatan dağ kütlelerinden biridir.



Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, Isparta il merkezinin 26 km güneydoğusunda bulunmaktadır. 17.02.1995 tarihinde Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. En yakın yerleşim yeri olan Çobanisa Köyü’ne 8 km uzaklıktadır. Kayak Merkezi, Kulovası Yaylasında Davraz Dağı’nın kuzey yamacında yer almaktadır. Hakim bitki örtüsünü, çam, ardıç, sedir ve otsu bitkiler oluşturmaktadır.



Davraz Kayak Merkezi, Antalya’ya yakınlığı ve gelişmeye müsait konumu nedeniyle ayrı bir avantaja sahiptir. Davraz’ın coğrafi özellikleri, kayak dışında diğer doğa sporlarının da yapılmasına imkân tanımaktadır.





Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezinde turizmin çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir bir turizm için turizmin 12 aya yayılması ve bu merkezin kayak sporunun yanı sıra diğer spor dallarına yönelik kamp ve spor müsabakalarının yapılabildiği bir spor turizm merkezinin de olabilmesi amacıyla, yaklaşık 257 ha. büyüklüğündeki, Kulovası olarak adlandırılan alan ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli revizyon-ilave uygulama imar planı ve alt ölçekli planların onaylanmasını takiben turizm merkezi bütününe yönelik 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu hazırlanmasına ilişkin Valiliğimizce çalışmalar yürütülmektedir.

Davraz Kayak Merkezi nerede? Nasıl gidilir?

Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, uygun coğrafi yapısı ile her seviyedeki kayakçılara hitap eden ve son yıllarda hızla gelişen Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden birisi sayılmaktadır. Mükemmel yol ve ulaşım kolaylığı ile sadece Türkiye’den değil, Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkelerinden de yoğun ilgi görmeye başlamıştır.



Kışın hiçbir zaman kapanmayan ulaşım, asfalt yol ile sağlanmaktadır. Kayak merkezi;

Isparta Şehir Merkezine : 26 km

Isparta Havalimanına : 50 km

Eğirdir Şehir Merkezine : 23 km

Antalya Havalimanına : 125 km

Antalya İl Merkezine : 140 km uzaklıktadır.

Isparta’da yer alan Davraz Kayak Merkezi’ne şehirlerarası otobüslerle, uçakla ve özel aracınızla gidebilirsiniz.

Ayrıca İzmir-Isparta arasında sefer yapan Göller Ekspresi trenleriyle de ulaşım sağlayabilirsiniz. Isparta uçak bileti ile Türkiye’nin pek çok şehrinden Isparta’ya uçakla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Isparta’ya 2 saat uzaklıktaki Antalya size daha fazla uçuş seçeneği sunuyor. Daha cazip fiyatlarla Antalya uçak bileti alarak Isparta’ya kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Türkiye’nin her yerinden Isparta’ya şehirlerarası otobüsler kalkıyor. Isparta otobüs bileti alarak doğrudan Isparta şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Buradan Davraz Kayak Merkezi’ne gitmek için Eğridir’e giden otobüs ve minibüsleri kullanabilirsiniz. Dilerseniz taksi ile konforlu ve daha hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz.

Mekanik Tesisler:

Kayak merkezinde saatte 1000 kişiyi taşıyabilen 1211 m uzunluğunda 1. telesiyej, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 m uzunluğunda 2. Telesiyej ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 850 m uzunluğunda 3. telesiyej olmak üzere toplam 3 adet telesiyej, ayrıca saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 m uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’er metrelik 2 adet babylift bulunmaktadır.

1211 m uzunluğundaki birinci telesiyej, iki kişilik iskemlelidir ve 1674 m.de başlayıp, 1961 m.de sona ermektedir. 936 m uzunluğundaki ikinci telesiyej, iki kişilik iskemlelidir ve 1961 m.de başlayıp, 2150 m.de sona ermektedir. 850 m uzunluğundaki üçüncü telesiyej ise, dört kişilik iskemlelidir ve 2080 m.de başlayıp, 2344 m.de sona ermektedir. Kayak Merkezinin 4. mekanik tesisi olan 624 m.lik T-Bar ile de, 1961 m.den 2150 m.ye kayarak çıkılabilmektedir.



Mekanik tesisler günde ortalama 4.000 kişi taşımakta olup, Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi İşletme ve Altyapı Hizmet Birliğince işletilmektedir.

Pistler:

Kayak Merkezinde Eğirdir Gölü’nün harika manzarası eşliğinde kayak yapılabilmektedir. Davraz Kayak Merkezinde, doğal dokunun yumuşaklığı ve mükemmel kar kalitesi ile yeni başlayan kayakçılara tehlikesiz rotalar, profesyonel kayakçılara ise gönüllerince kayabilecekleri, ortalama 8 ila 10 km.ye ulaşan benzersiz parkurlar bulunmaktadır.

Kayak pistlerinin rakımı, mevcut mekanik tesislerle ulaşılabilen 1650 m ile 2344 m arasında değişmektedir. Ayrıca çığ ve kaybolma tehlikesi olmaması kayakçılar için büyük bir avantajdır.

Davraz’ın pistleri, amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı sunmaktadır.

Kayak Merkezinde toplam 12 pist bulunmaktadır. 12 pistin toplam uzunluğu 23.500 m.dir.



Mavi renkli pistler yeni başlayan kayakçılar için uygundur.

Mavi pist adedi : 2 adet

Toplam Uzunluğu : 4.000-4.500 m

Eğimleri : % 12-15

Kapasitesi : 750 kayakçı.



Kırmızı renkli pistler orta düzeyli kayakçılar için uygundur.

Kırmızı pist adedi : 8 adet

Toplam Uzunluğu : 15.000 m

Eğimleri : % 15-25

Kapasitesi : 1.200 kayakçı.



Siyah renkli pistler usta kayakçılar için uygundur.

Siyah pist adedi : 2 adet

Toplam Uzunluğu : 4.000 m

Eğimleri : % 25 üzeri

Kapasitesi : 300 kayakçı.

Konaklama ve Diğer Hizmetler

Kayak merkezinde, 4 yıldızlı ve 280 yataklı bir otel, Isparta İl Özel İdaresi’ne ait 120 yataklı bir Eğitim ve Uygulama Oteli ve 55 yataklı bir oberj otel yer almaktadır.



Kayak Merkezine 8 km uzaklıkta ve Davraz’ın giriş kapısı olan Çobanisa Köyü’nde de, doğaya uygun 24 yatak kapasiteli, Davras Dağ Evleri adıyla bilinen bir adet pansiyon yer almaktadır. Ayrıca Eğirdir ve Isparta’da bulunan otellerden de faydalanılmaktadır.



Kayak Merkezinde kayak antrenörleri, sağlık hizmetleri ve kayak malzeme odası sezon boyunca kayak severlere hizmet vermektedir.



Kayak Merkezinde 3 adet kafeterya bulunmaktadır. 1950 m’de bulunan kafenin terasında oturarak, telesiyejle gelenleri, kayanları ve aşağıda rengi gün boyunca değişen Eğirdir Gölünü seyretmek mümkündür. Bir snowboardcuyu beyaz bir deniz üzerinde kayan bir sürat motoru gibi S çizerek yamaçtan aşağı indiğini seyretmek mümkündür.



Kayak Merkezi’ne daha çok yerli turistler gelmektedir. Ancak Rus, Ukraynalı, İngiliz, Alman, Hollandalı ve İsrailli turistler de yoğun ilgi göstermeye başlamışlardır.



Davraz’da şu anda 2 futbol sahası ilavesiyle 4 adet futbol sahası bulunmaktadır. Ayrıca Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İşkur Müdürlüğü işbirliğinde 72.000 ağaç dikilmiştir.