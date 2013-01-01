Afrika zambağı

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Çiçeklerini yazın verse de, yeşil yapraklarının güzelliği tüm yıl sürüyor!

Çiçeklenme: Temmuz-Ağustos



Zambakgiller Liliaceae ailesindendir. Güney Afrika kökenlidir. Çok yıllıktır. 60-120 santimetreye kadar boylanma yapabilir. Uzun sapının üzerinde açan tek bir çiçeği vardır. Çiçekleri genellikle mor ya da mavidir. Kırmızı ve beyaz açan türleri de vardır. Kılıç gibi yaprakları oldukça dekoratiftir. Zambağın yapraklarına benzer ama biraz daha etlidir.



Nasıl bakmalı?

Toprak açısından seçici değildir. Geçirgen olmak koşuluyla hemen her tür toprakta yetişebilir. İlkbaharda yumrusunu dikebilirsiniz. Yumrudan biraz daha büyük bir çukur açıp içine yerleştirmeniz yeterli. Ayrıca ilkbaharda köklerini bölerek de çoğaltabilirsiniz. Yeni yumrular, dikimden sonraki ilk sene çiçek vermez endişelenmeyin. Organik maddece zengin, süzek topraklar sağlıklı gelişmesi için idealdir. Çiçekli olduğu yaz günlerinde bol bol sulayın. Çiçekleri geçtikten sonra sulamayı azaltın. Daha canlı görünmeleri için solan çiçeklerini kesmeyi unutmayın. Yılda iki kez gübreleme yapmanız gerekir. Gelişim döneminde yerini değiştirmemeye özen gösterin.