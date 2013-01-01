Antrenizin dekorasyonu sizi içeri buyur etmeli! Peki, bu etkiyi nasıl yaratacağınızı biliyor musunuz?

Hazırlayan: Besray Köker/Evbahçe





Evinizin girişi, stiliniz hakkında minik ipuçları barındırır. İster dar ister geniş olsun, daima cebinizdekileri bırakacak bir konsol, üzerinizdekileri yüklenecek bir askılık veya portmantoya ve ayakkabıları hizaya sokacak bir sisteme ihtiyacınız vardır.Konuklarınızı etkileme ve modernist bir karşılama peşindeyseniz, kafes görünümlü, tel formlu obje ve mobilyaların popülaritesinden faydalanın.Hareketli bir giriş için etnik detayların baştan çıkarıcı etkisini kullanın. Ham ahşap bir mobilyayı, Asya’dan Uzak Doğu’ya tesktillerin desen oyunlarıyla renklendirebilirsiniz.Yalın ve çarpıcı bir giriş kurgularken günümüzün vazgeçilmezi beton görünümü atlamayın. Beton kadar mermer yüzeyleri de işin içine katabilirsiniz. Betonun eşlikçisinin geometri olduğunu da unutmayın.Tasarımda doğaya dönüş fikri, form olarak en çok palto askılarını etkilemiş görünüyor. Evinde orman havası estirmek isteyenlere ilhamını ağaçlardan alan ayaklı palto askılarını öneriyoruz.İşte antre dekorasyonu için alışveriş fikirleri...